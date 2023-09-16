«Давид Иоганнес (США)» – «Фрэнк Рейфорд (США)». 16.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Давид Иоганнес (США) — Фрэнк Рейфорд (США) на 16 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

В 03:00 по московскому времени Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 16 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Давид Иоганнес (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Иоганнес (США) — Фрэнк Рейфорд (США):

победа Давид Иоганнес (США) – 0, ничья – 0, победа Фрэнк Рейфорд (США) – 0

Прогноз на матч Давид Иоганнес (США) – Фрэнк Рейфорд (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Давид Иоганнес (США) станет победителем боя. Если выиграет Фрэнк Рейфорд (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Давид Иоганнес (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Давид Иоганнес (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Давид Иоганнес (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Давид Иоганнес (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Фрэнк Рейфорд (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Фрэнк Рейфорд (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Фрэнк Рейфорд (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Фрэнк Рейфорд (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Фрэнк Рейфорд (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Давид Иоганнес (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Давид Иоганнес (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Давид Иоганнес (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Давид Иоганнес (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Давид Иоганнес (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Давид Иоганнес (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Фрэнк Рейфорд (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Фрэнк Рейфорд (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Фрэнк Рейфорд (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Фрэнк Рейфорд (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Фрэнк Рейфорд (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Фрэнк Рейфорд (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Фрэнк Рейфорд (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Давид Иоганнес (США) – Фрэнк Рейфорд (США) 16.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Давид Иоганнес (США) легко справится с таким соперником, как Фрэнк Рейфорд (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Фрэнк Рейфорд (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Давид Иоганнес (США)

Давид Иоганнес (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Давид Иоганнес (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Давид Иоганнес (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Давид Иоганнес (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Давид Иоганнес (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Фрэнк Рейфорд (США)

В данный момент Фрэнк Рейфорд (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Фрэнк Рейфорд (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Фрэнк Рейфорд (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Фрэнк Рейфорд (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Давид Иоганнес (США) — Фрэнк Рейфорд (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16 сентября

Вряд ли Давид Иоганнес (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Фрэнк Рейфорд (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Давид Иоганнес (США) и Фрэнк Рейфорд (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Давид Иоганнес (США) выиграет с помощью нокаута.