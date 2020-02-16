Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.20)

Прогноз Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв (16 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв 16-го февраля 2020 года

16-го февраля 2020 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Уичита Стэйт Шокерз примет соперника по национальному первенству Талейн Грин Вейв.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Уичита Стэйт Шокерз – Талейн Грин Вейв, запланированный на 16-го февраля 2020 года. Баскетболисты появятся на площадке в 22:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз намерены 16-го февраля 2020 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Талейн Грин Вейв. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 22:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Уичита Стэйт Шокерз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Уичита Стэйт Шокерз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Уичита Стэйт Шокерз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Талейн Грин Вейв

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Талейн Грин Вейв на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Уичита Стэйт Шокерз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 16-го февраля 2020 года. На этот раз соперником хозяев будет Талейн Грин Вейв, так что в 22:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Уичита Стэйт Шокерз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.20)

Уичита Стэйт Шокерз

В последние годы Уичита Стэйт Шокерз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Уичита Стэйт Шокерз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Талейн Грин Вейв

В прошлом матче баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Талейн Грин Вейв находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Уичита Стэйт Шокерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16-го февраля 2020 года сыграет матч против БК Талейн Грин Вейв. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Уичита Стэйт Шокерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Уичита Стэйт Шокерз сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Талейн Грин Вейв показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уичита Стэйт Шокерз — Талейн Грин Вейв. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Уичита Стэйт Шокерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Уичита Стэйт Шокерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Талейн Грин Вейв испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Талейн Грин Вейв хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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