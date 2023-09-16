Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис (16.09.2023), ставки и коэффициенты

16.09.2023 в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бил/Фэнкатт , а противостоять в этом поединке будет Чарлтон/Эллис.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 16.09.2023, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бил/Фэнкатт, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 16.09.2023 встречаются Бил/Фэнкатт и Чарлтон/Эллис. Начало поединка запланировано на 11:30 по МСК. Бил/Фэнкатт является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бил/Фэнкатт

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бил/Фэнкатт находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бил/Фэнкатт является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бил/Фэнкатт умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бил/Фэнкатт обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бил/Фэнкатт может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Чарлтон/Эллис

На этом турнире Чарлтон/Эллис играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Чарлтон/Эллис все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Чарлтон/Эллис не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Чарлтон/Эллис уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Чарлтон/Эллис на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Чарлтон/Эллис пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бил/Фэнкатт и Чарлтон/Эллис уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис (16.09.2023), ставки и коэффициенты

Бил/Фэнкатт

В этом сезоне Бил/Фэнкатт демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бил/Фэнкатт уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бил/Фэнкатт любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бил/Фэнкатт часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бил/Фэнкатт умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Чарлтон/Эллис

Выступать в зале Чарлтон/Эллис не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Чарлтон/Эллис старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Чарлтон/Эллис принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Чарлтон/Эллис демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Чарлтон/Эллис даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Чарлтон/Эллис хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бил/Фэнкатт и Чарлтон/Эллис, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бил/Фэнкатт и Чарлтон/Эллис играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бил/Фэнкатт, и Чарлтон/Эллис неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бил/Фэнкатт и Чарлтон/Эллис из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Чарлтон/Эллис относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Чарлтон/Эллис проводит второй или третий матч. А вот Бил/Фэнкатт как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бил/Фэнкатт, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бил/Фэнкатт без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бил/Фэнкатт вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бил/Фэнкатт — Чарлтон/Эллис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бил/Фэнкатт и Чарлтон/Эллис. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бил/Фэнкатт и для Чарлтон/Эллис, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.