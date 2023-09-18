«Деморео Деннис (США)» – «Остин Грин (США)». 18.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Деморео Деннис (США) — Остин Грин (США) на 18 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Деморео Деннис (США) и Остин Грин (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:50.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Деморео Деннис (США) — Остин Грин (США) пройдет 18 сентября, и можно не сомневаться, что в 01:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Деморео Деннис (США) имеет две победы нокаутом, а Остин Грин (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деморео Деннис (США) — Остин Грин (США):

победа Деморео Деннис (США) – 1.8, ничья – 45, победа Остин Грин (США) – 2

Прогноз на матч Деморео Деннис (США) – Остин Грин (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18 сентября :

По коэффициенту 1.8 ставить на то, что выиграет Деморео Деннис (США) не очень выгодно, а вот Остин Грин (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.

История личных встреч

На данный момент Деморео Деннис (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Деморео Деннис (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Деморео Деннис (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Деморео Деннис (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Остин Грин (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Остин Грин (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Остин Грин (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Остин Грин (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Остин Грин (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Деморео Деннис (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Деморео Деннис (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Деморео Деннис (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Деморео Деннис (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Деморео Деннис (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Остин Грин (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Остин Грин (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Остин Грин (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Остин Грин (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Остин Грин (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Остин Грин (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Остин Грин (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Деморео Деннис (США) – Остин Грин (США) 18.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Деморео Деннис (США) и Остин Грин (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Деморео Деннис (США) и Остин Грин (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Деморео Деннис (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Остин Грин (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Деморео Деннис (США) — Остин Грин (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Деморео Деннис (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Деморео Деннис (США) — Остин Грин (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Остин Грин (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Деморео Деннис (США)

На самом деле Деморео Деннис (США) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Деморео Деннис (США) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Деморео Деннис (США) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Деморео Деннис (США) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Деморео Деннис (США) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Остин Грин (США)

В своей карьере Остин Грин (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Остин Грин (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Остин Грин (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Остин Грин (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Деморео Деннис (США) — Остин Грин (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18 сентября

Спортивные эксперты считают, что Деморео Деннис (США) сейчас намного сильнее, чем Остин Грин (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Деморео Деннис (США) легко справится с таким соперником, как Остин Грин (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.