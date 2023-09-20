«Алимардан Абдыкааров (Кгз)» – «Александр Подлесный (Укр)». 22.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Алимардан Абдыкааров (Кгз) — Александр Подлесный (Укр) на 22.09.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Алимардан Абдыкааров (Кгз) и Александр Подлесный (Укр) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 17:30.

Стало известно, что именно 22.09.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Алимардан Абдыкааров (Кгз) — Александр Подлесный (Укр). По Москве начало данного поединка будет в 17:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алимардан Абдыкааров (Кгз) — Александр Подлесный (Укр):

победа Алимардан Абдыкааров (Кгз) – 1.232, ничья – 50, победа Александр Подлесный (Укр) – 4.05

Прогноз на матч Алимардан Абдыкааров (Кгз) – Александр Подлесный (Укр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.09.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.232 окажутся выигрышными, если Алимардан Абдыкааров (Кгз) станет победителем боя. Если выиграет Александр Подлесный (Укр), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 4.05.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алимардан Абдыкааров (Кгз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алимардан Абдыкааров (Кгз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алимардан Абдыкааров (Кгз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алимардан Абдыкааров (Кгз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алимардан Абдыкааров (Кгз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Александр Подлесный (Укр) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Александр Подлесный (Укр) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Александр Подлесный (Укр) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Александр Подлесный (Укр) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Александр Подлесный (Укр) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Алимардан Абдыкааров (Кгз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Алимардан Абдыкааров (Кгз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Алимардан Абдыкааров (Кгз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Алимардан Абдыкааров (Кгз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Алимардан Абдыкааров (Кгз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Александр Подлесный (Укр) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Александр Подлесный (Укр) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Александр Подлесный (Укр) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Александр Подлесный (Укр) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алимардан Абдыкааров (Кгз) – Александр Подлесный (Укр) 22.09.23

Появление на ринге таких бойцов, как Алимардан Абдыкааров (Кгз) и Александр Подлесный (Укр) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алимардан Абдыкааров (Кгз) и Александр Подлесный (Укр). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Алимардан Абдыкааров (Кгз) и Александр Подлесный (Укр) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Алимардан Абдыкааров (Кгз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Александр Подлесный (Укр) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Алимардан Абдыкааров (Кгз) — Александр Подлесный (Укр) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Алимардан Абдыкааров (Кгз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Алимардан Абдыкааров (Кгз) в данный момент сильнее, нежели Александр Подлесный (Укр), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Алимардан Абдыкааров (Кгз)

Алимардан Абдыкааров (Кгз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Алимардан Абдыкааров (Кгз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Алимардан Абдыкааров (Кгз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Алимардан Абдыкааров (Кгз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Алимардан Абдыкааров (Кгз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Александр Подлесный (Укр)

Последний раз Александр Подлесный (Укр) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Александр Подлесный (Укр) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Александр Подлесный (Укр) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Александр Подлесный (Укр) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Александр Подлесный (Укр)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Александр Подлесный (Укр) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Алимардан Абдыкааров (Кгз) — Александр Подлесный (Укр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.09.2023

На титульный бой Алимардан Абдыкааров (Кгз) — Александр Подлесный (Укр) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Алимардан Абдыкааров (Кгз) и Александр Подлесный (Укр) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.