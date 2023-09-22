«Казумаса Маджима (Япо)» – «Такэдзи Ёкояма (Япо)». 24.09.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го сентября 2023 года должен состояться бой Казумаса Маджима (Япо) — Такэдзи Ёкояма (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Казумаса Маджима (Япо) и Такэдзи Ёкояма (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Казумаса Маджима (Япо) — Такэдзи Ёкояма (Япо) пройдет 24-го сентября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Казумаса Маджима (Япо) имеет две победы нокаутом, а Такэдзи Ёкояма (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Казумаса Маджима (Япо) — Такэдзи Ёкояма (Япо):

победа Казумаса Маджима (Япо) – 0, ничья – 0, победа Такэдзи Ёкояма (Япо) – 0

Прогноз на матч Казумаса Маджима (Япо) – Такэдзи Ёкояма (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября 2023 года :

Так как Казумаса Маджима (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Такэдзи Ёкояма (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Казумаса Маджима (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Казумаса Маджима (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Казумаса Маджима (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Казумаса Маджима (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Казумаса Маджима (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Такэдзи Ёкояма (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Такэдзи Ёкояма (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Такэдзи Ёкояма (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Такэдзи Ёкояма (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Такэдзи Ёкояма (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Казумаса Маджима (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Казумаса Маджима (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Казумаса Маджима (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Казумаса Маджима (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Казумаса Маджима (Япо) валится с ног. К тому же, Казумаса Маджима (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Казумаса Маджима (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Такэдзи Ёкояма (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Такэдзи Ёкояма (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Такэдзи Ёкояма (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Такэдзи Ёкояма (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Такэдзи Ёкояма (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Казумаса Маджима (Япо) – Такэдзи Ёкояма (Япо) 24.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Казумаса Маджима (Япо) и Такэдзи Ёкояма (Япо) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Казумаса Маджима (Япо) и Такэдзи Ёкояма (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Казумаса Маджима (Япо) и Такэдзи Ёкояма (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Казумаса Маджима (Япо) и Такэдзи Ёкояма (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Казумаса Маджима (Япо) — Такэдзи Ёкояма (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Такэдзи Ёкояма (Япо) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Казумаса Маджима (Япо) — Такэдзи Ёкояма (Япо) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Такэдзи Ёкояма (Япо).

Казумаса Маджима (Япо)

Несмотря на то, что Казумаса Маджима (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Казумаса Маджима (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Казумаса Маджима (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Казумаса Маджима (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Такэдзи Ёкояма (Япо)

В своей карьере Такэдзи Ёкояма (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Такэдзи Ёкояма (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Такэдзи Ёкояма (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Такэдзи Ёкояма (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Казумаса Маджима (Япо) — Такэдзи Ёкояма (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября 2023 года

Вряд ли Казумаса Маджима (Япо) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Такэдзи Ёкояма (Япо), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Казумаса Маджима (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Такэдзи Ёкояма (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.