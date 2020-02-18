СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз и ставка на матч СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург 18 февраля

18 февраля в 18:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Студенческая лига, в котором на своей площадке местный клуб СПбГМУ Санкт-Петербург примет соперника по национальному первенству СПбГУТ Санкт-Петербург.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов СПбГМУ Санкт-Петербург и СПбГУТ Санкт-Петербург. Оно пройдет 18 февраля, так что можно не сомневаться, что в 18:50 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург:

Принципиальный баскетбольный поединок СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург назначен на 18 февраля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 18:50 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

СПбГМУ Санкт-Петербург

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб СПбГМУ Санкт-Петербург переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба СПбГМУ Санкт-Петербург больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах СПбГМУ Санкт-Петербург еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



СПбГУТ Санкт-Петербург

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба СПбГУТ Санкт-Петербург сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

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На 18 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 18:50 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб СПбГМУ Санкт-Петербург дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба СПбГУТ Санкт-Петербург удалось одержать победу у себя дома.



СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург (18 февраля), ставки и коэффициенты

СПбГМУ Санкт-Петербург

В последние годы СПбГМУ Санкт-Петербург является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба СПбГМУ Санкт-Петербург еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

СПбГУТ Санкт-Петербург

В прошлом сезоне баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф СПбГУТ Санкт-Петербург сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург, который должен пройти 18 февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:50 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб СПбГМУ Санкт-Петербург в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург: в ожидании «трёхочковых бросков»

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб СПбГМУ Санкт-Петербург провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба СПбГМУ Санкт-Петербург показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба СПбГМУ Санкт-Петербург и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ СПбГМУ Санкт-Петербург — СПбГУТ Санкт-Петербург. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба СПбГМУ Санкт-Петербург является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба СПбГМУ Санкт-Петербург проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба СПбГМУ Санкт-Петербург нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба СПбГУТ Санкт-Петербург не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб СПбГУТ Санкт-Петербург уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба СПбГУТ Санкт-Петербург очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat4-244314-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-humera-begum-shaik-mitika-odzeki-18-02-20/