Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен: снова ждем результативной игры

Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен (25 сентября), ставки и коэффициенты

25 сентября в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Кигер/Сигуйн , а противостоять в этом поединке будет Жу/Холмгрен.



Судья теннисного матча Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен должен дать знак о старте игры в 18:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 25 сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Кигер/Сигуйн и Жу/Холмгрен более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Кигер/Сигуйн имеет четыре победы, то Жу/Холмгрен может похвастаться лишь двумя победами.



Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 25 сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Кигер/Сигуйн и Жу/Холмгрен не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 18:00 по МСК.

Кигер/Сигуйн

Этот турнир Кигер/Сигуйн проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Кигер/Сигуйн может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Кигер/Сигуйн однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Кигер/Сигуйн имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Кигер/Сигуйн левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Кигер/Сигуйн хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Жу/Холмгрен

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Жу/Холмгрен имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Жу/Холмгрен демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Жу/Холмгрен не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Жу/Холмгрен не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

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Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен (25 сентября), ставки и коэффициенты

Кигер/Сигуйн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кигер/Сигуйн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кигер/Сигуйн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кигер/Сигуйн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кигер/Сигуйн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кигер/Сигуйн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кигер/Сигуйн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кигер/Сигуйн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жу/Холмгрен

В этом сезоне Жу/Холмгрен не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Жу/Холмгрен сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Жу/Холмгрен допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Жу/Холмгрен допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Жу/Холмгрен демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Кигер/Сигуйн и Жу/Холмгрен. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Кигер/Сигуйн и Жу/Холмгрен, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Кигер/Сигуйн и Жу/Холмгрен уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кигер/Сигуйн — Жу/Холмгрен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кигер/Сигуйн и Жу/Холмгрен.

