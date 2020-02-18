Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи: кто пройдет в следующий раунд?

Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи (19-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

19-го февраля 2020 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бегеманн/Мерджа , а противостоять в этом поединке будет Недунчезиян/Шрирам Баладжи.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19-го февраля 2020 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бегеманн/Мерджа, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи запланирован организаторами турнира на 19-го февраля 2020 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бегеманн/Мерджа имеет три победы при одном поражении.

Бегеманн/Мерджа

В этом сезоне Бегеманн/Мерджа демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бегеманн/Мерджа снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бегеманн/Мерджа является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бегеманн/Мерджа не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бегеманн/Мерджа еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Недунчезиян/Шрирам Баладжи

На этом турнире Недунчезиян/Шрирам Баладжи играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Недунчезиян/Шрирам Баладжи все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Недунчезиян/Шрирам Баладжи не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Недунчезиян/Шрирам Баладжи уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Недунчезиян/Шрирам Баладжи на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Недунчезиян/Шрирам Баладжи пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи (19-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Бегеманн/Мерджа

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бегеманн/Мерджа, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бегеманн/Мерджа уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бегеманн/Мерджа старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бегеманн/Мерджа, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бегеманн/Мерджа не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бегеманн/Мерджа все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бегеманн/Мерджа точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Недунчезиян/Шрирам Баладжи

На этом турнире Недунчезиян/Шрирам Баладжи играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Недунчезиян/Шрирам Баладжи какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Недунчезиян/Шрирам Баладжи уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Недунчезиян/Шрирам Баладжи много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Недунчезиян/Шрирам Баладжи сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Недунчезиян/Шрирам Баладжи не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бегеманн/Мерджа — Недунчезиян/Шрирам Баладжи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Бегеманн/Мерджа и Недунчезиян/Шрирам Баладжи сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Бегеманн/Мерджа, и Недунчезиян/Шрирам Баладжи будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-244593-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kal-dzhambos-kepko-19-02-20/