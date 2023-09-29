«Хуан Карлос Искьердо (Экв)» – «Элвис Боннин Альмарио (Исп)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хуан Карлос Искьердо (Экв) — Элвис Боннин Альмарио (Исп). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хуан Карлос Искьердо (Экв) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 19:00 по московскому времени Хуан Карлос Искьердо (Экв) и Элвис Боннин Альмарио (Исп) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хуан Карлос Искьердо (Экв) и Элвис Боннин Альмарио (Исп) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хуан Карлос Искьердо (Экв).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хуан Карлос Искьердо (Экв) — Элвис Боннин Альмарио (Исп):

победа Хуан Карлос Искьердо (Экв) – 0, ничья – 0, победа Элвис Боннин Альмарио (Исп) – 0

Прогноз на матч Хуан Карлос Искьердо (Экв) – Элвис Боннин Альмарио (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 сентября :

Букмекерские конторы на бой Хуан Карлос Искьердо (Экв) — Элвис Боннин Альмарио (Исп) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Хуан Карлос Искьердо (Экв) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хуан Карлос Искьердо (Экв) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хуан Карлос Искьердо (Экв) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хуан Карлос Искьердо (Экв) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хуан Карлос Искьердо (Экв) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хуан Карлос Искьердо (Экв) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хуан Карлос Искьердо (Экв) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Элвис Боннин Альмарио (Исп) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Элвис Боннин Альмарио (Исп) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Элвис Боннин Альмарио (Исп) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Элвис Боннин Альмарио (Исп) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Элвис Боннин Альмарио (Исп) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Хуан Карлос Искьердо (Экв) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хуан Карлос Искьердо (Экв) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хуан Карлос Искьердо (Экв) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хуан Карлос Искьердо (Экв) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хуан Карлос Искьердо (Экв) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Элвис Боннин Альмарио (Исп) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Элвис Боннин Альмарио (Исп) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Элвис Боннин Альмарио (Исп) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Элвис Боннин Альмарио (Исп) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Элвис Боннин Альмарио (Исп) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Элвис Боннин Альмарио (Исп) должен задуматься о своей обороне.

Хуан Карлос Искьердо (Экв) – Элвис Боннин Альмарио (Исп) 30.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хуан Карлос Искьердо (Экв) и Элвис Боннин Альмарио (Исп) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Хуан Карлос Искьердо (Экв) и Элвис Боннин Альмарио (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хуан Карлос Искьердо (Экв) и Элвис Боннин Альмарио (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хуан Карлос Искьердо (Экв) и Элвис Боннин Альмарио (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хуан Карлос Искьердо (Экв) сейчас находится на пике формы, так что Элвис Боннин Альмарио (Исп) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хуан Карлос Искьердо (Экв).

На чемпионский бой Хуан Карлос Искьердо (Экв) — Элвис Боннин Альмарио (Исп) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элвис Боннин Альмарио (Исп), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хуан Карлос Искьердо (Экв)

На самом деле Хуан Карлос Искьердо (Экв) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Хуан Карлос Искьердо (Экв) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Хуан Карлос Искьердо (Экв) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Хуан Карлос Искьердо (Экв) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Хуан Карлос Искьердо (Экв) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Элвис Боннин Альмарио (Исп)

В своей карьере Элвис Боннин Альмарио (Исп) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Элвис Боннин Альмарио (Исп) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Элвис Боннин Альмарио (Исп) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Элвис Боннин Альмарио (Исп) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Хуан Карлос Искьердо (Экв) — Элвис Боннин Альмарио (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 сентября

Вряд ли Хуан Карлос Искьердо (Экв) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Элвис Боннин Альмарио (Исп), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

В этом бою Хуан Карлос Искьердо (Экв) является очевидным фаворитом, ведь Элвис Боннин Альмарио (Исп) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.