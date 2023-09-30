«Симеон Пауэлл (Анг)» – «Даниэль Ладеро (Исп)». 30.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп). На ринге его участники появятся в 20:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Симеон Пауэлл (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 30 сентября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп). Это будет продолжаться вплоть до 20:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп):

победа Симеон Пауэлл (Анг) – 0, ничья – 0, победа Даниэль Ладеро (Исп) – 0

Прогноз на матч Симеон Пауэлл (Анг) – Даниэль Ладеро (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30 сентября :

Букмекерские конторы на бой Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Симеон Пауэлл (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Симеон Пауэлл (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Симеон Пауэлл (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Симеон Пауэлл (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Даниэль Ладеро (Исп) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Даниэль Ладеро (Исп) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Даниэль Ладеро (Исп) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Даниэль Ладеро (Исп) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Даниэль Ладеро (Исп) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Симеон Пауэлл (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Симеон Пауэлл (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Симеон Пауэлл (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Симеон Пауэлл (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Симеон Пауэлл (Анг) валится с ног. К тому же, Симеон Пауэлл (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Симеон Пауэлл (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Даниэль Ладеро (Исп) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Даниэль Ладеро (Исп) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Даниэль Ладеро (Исп) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Даниэль Ладеро (Исп) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Даниэль Ладеро (Исп) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Даниэль Ладеро (Исп) должен задуматься о своей обороне.

Симеон Пауэлл (Анг) – Даниэль Ладеро (Исп) 30.09.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Симеон Пауэлл (Анг) и Даниэль Ладеро (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Симеон Пауэлл (Анг) и Даниэль Ладеро (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Симеон Пауэлл (Анг) и Даниэль Ладеро (Исп) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Симеон Пауэлл (Анг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Даниэль Ладеро (Исп) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Симеон Пауэлл (Анг) будет намного сильнее, чем Даниэль Ладеро (Исп), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Даниэль Ладеро (Исп) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Симеон Пауэлл (Анг)

Несмотря на то, что Симеон Пауэлл (Анг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Симеон Пауэлл (Анг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Симеон Пауэлл (Анг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Симеон Пауэлл (Анг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Даниэль Ладеро (Исп)

Сейчас Даниэль Ладеро (Исп) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Даниэль Ладеро (Исп) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Даниэль Ладеро (Исп) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Даниэль Ладеро (Исп) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Даниэль Ладеро (Исп) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30 сентября

В этом поединке Симеон Пауэлл (Анг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Даниэль Ладеро (Исп), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Симеон Пауэлл (Анг) — Даниэль Ладеро (Исп) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Симеон Пауэлл (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.