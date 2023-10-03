«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Абдул Карим Бадахши (Афг) проведет 04-го октября 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Азатбек Хочоров (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 04-го октября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Это будет продолжаться вплоть до 19:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го октября 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Абдул Карим Бадахши (Афг) не очень выгодно, а вот Азатбек Хочоров (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Абдул Карим Бадахши (Афг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Абдул Карим Бадахши (Афг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Абдул Карим Бадахши (Афг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Абдул Карим Бадахши (Афг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Азатбек Хочоров (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Азатбек Хочоров (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Азатбек Хочоров (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Азатбек Хочоров (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Азатбек Хочоров (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Абдул Карим Бадахши (Афг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Абдул Карим Бадахши (Афг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Абдул Карим Бадахши (Афг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Абдул Карим Бадахши (Афг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Азатбек Хочоров (Кгз) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Азатбек Хочоров (Кгз) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Азатбек Хочоров (Кгз) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Азатбек Хочоров (Кгз), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Абдул Карим Бадахши (Афг) сейчас находится на пике формы, так что Азатбек Хочоров (Кгз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Абдул Карим Бадахши (Афг).

На чемпионский бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Азатбек Хочоров (Кгз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

На самом деле Абдул Карим Бадахши (Афг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Абдул Карим Бадахши (Афг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Абдул Карим Бадахши (Афг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Абдул Карим Бадахши (Афг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Азатбек Хочоров (Кгз)

Азатбек Хочоров (Кгз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Азатбек Хочоров (Кгз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Азатбек Хочоров (Кгз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Азатбек Хочоров (Кгз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Азатбек Хочоров (Кгз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го октября 2023 года

В этом поединке Абдул Карим Бадахши (Афг) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Азатбек Хочоров (Кгз), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Абдул Карим Бадахши (Афг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.