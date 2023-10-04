«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Абдул Карим Бадахши (Афг) проведет 04 октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Азатбек Хочоров (Кгз). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:40 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 19:40 по московскому времени Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04 октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Абдул Карим Бадахши (Афг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 октября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Абдул Карим Бадахши (Афг) не очень выгодно, а вот Азатбек Хочоров (Кгз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Абдул Карим Бадахши (Афг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Абдул Карим Бадахши (Афг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Абдул Карим Бадахши (Афг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Абдул Карим Бадахши (Афг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Абдул Карим Бадахши (Афг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Азатбек Хочоров (Кгз) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Азатбек Хочоров (Кгз) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Азатбек Хочоров (Кгз), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) должен быть в хорошей физической форме. Азатбек Хочоров (Кгз) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Абдул Карим Бадахши (Афг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Абдул Карим Бадахши (Афг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Абдул Карим Бадахши (Афг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Абдул Карим Бадахши (Афг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Абдул Карим Бадахши (Афг) валится с ног. К тому же, Абдул Карим Бадахши (Афг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Абдул Карим Бадахши (Афг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Азатбек Хочоров (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Азатбек Хочоров (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Азатбек Хочоров (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Азатбек Хочоров (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Азатбек Хочоров (Кгз).

Абдул Карим Бадахши (Афг)

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Абдул Карим Бадахши (Афг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Абдул Карим Бадахши (Афг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Азатбек Хочоров (Кгз)

Последний раз Азатбек Хочоров (Кгз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Азатбек Хочоров (Кгз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Азатбек Хочоров (Кгз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Азатбек Хочоров (Кгз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Азатбек Хочоров (Кгз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) собираются ставить на то, что сильнее будет Абдул Карим Бадахши (Афг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.