«Абдул Карим Бадахши (Афг)» – «Азатбек Хочоров (Кгз)». 04.10.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) на 04-го октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:40.

До 04-го октября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Это будет продолжаться вплоть до 19:40 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз):

победа Абдул Карим Бадахши (Афг) – 0, ничья – 0, победа Азатбек Хочоров (Кгз) – 0

Прогноз на матч Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Азатбек Хочоров (Кгз) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Абдул Карим Бадахши (Афг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Абдул Карим Бадахши (Афг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Абдул Карим Бадахши (Афг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Абдул Карим Бадахши (Афг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Абдул Карим Бадахши (Афг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Абдул Карим Бадахши (Афг) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Азатбек Хочоров (Кгз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Азатбек Хочоров (Кгз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Азатбек Хочоров (Кгз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Азатбек Хочоров (Кгз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Азатбек Хочоров (Кгз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Абдул Карим Бадахши (Афг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абдул Карим Бадахши (Афг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абдул Карим Бадахши (Афг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абдул Карим Бадахши (Афг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Азатбек Хочоров (Кгз) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Азатбек Хочоров (Кгз) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Азатбек Хочоров (Кгз) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Азатбек Хочоров (Кгз) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Абдул Карим Бадахши (Афг) – Азатбек Хочоров (Кгз) 04.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Абдул Карим Бадахши (Афг) и Азатбек Хочоров (Кгз), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Абдул Карим Бадахши (Афг) выиграет бой.

На чемпионский бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Азатбек Хочоров (Кгз), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Абдул Карим Бадахши (Афг)

В своей профессиональной карьере Абдул Карим Бадахши (Афг) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Абдул Карим Бадахши (Афг) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Абдул Карим Бадахши (Афг) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Абдул Карим Бадахши (Афг) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Абдул Карим Бадахши (Афг) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Азатбек Хочоров (Кгз)

Последний раз Азатбек Хочоров (Кгз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Азатбек Хочоров (Кгз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Азатбек Хочоров (Кгз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Азатбек Хочоров (Кгз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Азатбек Хочоров (Кгз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Азатбек Хочоров (Кгз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го октября

Так как Абдул Карим Бадахши (Афг) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Азатбек Хочоров (Кгз).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Абдул Карим Бадахши (Афг) — Азатбек Хочоров (Кгз) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Абдул Карим Бадахши (Афг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.