Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс. Прогноз, ставки на матч(21.02.20)

Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс (21 февраля), ставки и коэффициенты

21 февраля в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вашингтон примет соперника по национальному первенству Стэнфорд Кардиналс.



Болельщики баскетбольного клуба Вашингтон очень любят матчи против БК Стэнфорд Кардиналс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 21 февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 06:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Вашингтон одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс:

Поклонники баскетбольного клуба Вашингтон намерены 21 февраля поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Стэнфорд Кардиналс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 06:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Вашингтон

Пока баскетбольному клубу Вашингтон никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Вашингтон показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Стэнфорд Кардиналс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Стэнфорд Кардиналс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 21 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 06:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Вашингтон дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Стэнфорд Кардиналс удалось одержать победу у себя дома.



Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс. Прогноз, ставки на матч(21.02.20)

Вашингтон

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вашингтон наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вашингтон сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вашингтон всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вашингтон бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Стэнфорд Кардиналс

В прошлом матче баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Вашингтон после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 21 февраля сыграет матч против БК Стэнфорд Кардиналс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Вашингтон также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Вашингтон подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Вашингтон и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Вашингтон еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Вашингтон сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Стэнфорд Кардиналс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вашингтон — Стэнфорд Кардиналс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Вашингтон лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Вашингтон гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Вашингтон все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Стэнфорд Кардиналс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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