«Камшынбек Кункабаев (Каз)» – «Баходир Джалолов (Узб)». 05.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 05-го октября состоится интересный поединок Камшынбек Кункабаев (Каз) — Баходир Джалолов (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Камшынбек Кункабаев (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 05-го октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Баходир Джалолов (Узб), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Камшынбек Кункабаев (Каз) — Баходир Джалолов (Узб):

победа Камшынбек Кункабаев (Каз) – 0, ничья – 0, победа Баходир Джалолов (Узб) – 0

Прогноз на матч Камшынбек Кункабаев (Каз) – Баходир Джалолов (Узб) Азиатские игры, титульный бой, 05-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Камшынбек Кункабаев (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Баходир Джалолов (Узб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Камшынбек Кункабаев (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Камшынбек Кункабаев (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Камшынбек Кункабаев (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Камшынбек Кункабаев (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Камшынбек Кункабаев (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Баходир Джалолов (Узб) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Баходир Джалолов (Узб) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Баходир Джалолов (Узб) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Баходир Джалолов (Узб) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Баходир Джалолов (Узб) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Камшынбек Кункабаев (Каз) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Камшынбек Кункабаев (Каз) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Камшынбек Кункабаев (Каз) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Камшынбек Кункабаев (Каз) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Камшынбек Кункабаев (Каз) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Камшынбек Кункабаев (Каз) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Баходир Джалолов (Узб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Баходир Джалолов (Узб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Баходир Джалолов (Узб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Баходир Джалолов (Узб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Баходир Джалолов (Узб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Баходир Джалолов (Узб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Баходир Джалолов (Узб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Камшынбек Кункабаев (Каз) – Баходир Джалолов (Узб) 05.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Камшынбек Кункабаев (Каз) и Баходир Джалолов (Узб). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Камшынбек Кункабаев (Каз) и Баходир Джалолов (Узб) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Камшынбек Кункабаев (Каз) будет намного сильнее, чем Баходир Джалолов (Узб), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Камшынбек Кункабаев (Каз) в данный момент сильнее, нежели Баходир Джалолов (Узб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Камшынбек Кункабаев (Каз)

Несмотря на то, что Камшынбек Кункабаев (Каз) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Камшынбек Кункабаев (Каз) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Камшынбек Кункабаев (Каз) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Камшынбек Кункабаев (Каз) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Баходир Джалолов (Узб)

В своей карьере Баходир Джалолов (Узб) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Баходир Джалолов (Узб) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Баходир Джалолов (Узб) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Баходир Джалолов (Узб) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Камшынбек Кункабаев (Каз) — Баходир Джалолов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Азиатские игры 05-го октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Камшынбек Кункабаев (Каз) — Баходир Джалолов (Узб) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Камшынбек Кункабаев (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Камшынбек Кункабаев (Каз) сейчас находится на пике формы, так что Баходир Джалолов (Узб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Камшынбек Кункабаев (Каз).