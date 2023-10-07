«Люсия Шабова (Свк)» – «Александра Андерсрод (Шве)». 07.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 07 октября должен состояться бой Люсия Шабова (Свк) — Александра Андерсрод (Шве), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Люсия Шабова (Свк) и Александра Андерсрод (Шве) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Люсия Шабова (Свк) обладает несколькими чемпионскими титулами и 07 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Александра Андерсрод (Шве), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Люсия Шабова (Свк) — Александра Андерсрод (Шве):

победа Люсия Шабова (Свк) – 0, ничья – 0, победа Александра Андерсрод (Шве) – 0

Прогноз на матч Люсия Шабова (Свк) – Александра Андерсрод (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07 октября :

Так как Люсия Шабова (Свк) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Александра Андерсрод (Шве) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Люсия Шабова (Свк) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Люсия Шабова (Свк) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Люсия Шабова (Свк) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Люсия Шабова (Свк) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Люсия Шабова (Свк) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Александра Андерсрод (Шве) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Александра Андерсрод (Шве) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Александра Андерсрод (Шве) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Александра Андерсрод (Шве) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Александра Андерсрод (Шве) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Люсия Шабова (Свк) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Люсия Шабова (Свк) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Люсия Шабова (Свк) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Люсия Шабова (Свк) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Люсия Шабова (Свк) валится с ног. К тому же, Люсия Шабова (Свк) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Люсия Шабова (Свк) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Александра Андерсрод (Шве) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Александра Андерсрод (Шве) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Александра Андерсрод (Шве) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Александра Андерсрод (Шве) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Александра Андерсрод (Шве) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Люсия Шабова (Свк) – Александра Андерсрод (Шве) 07.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Люсия Шабова (Свк) и Александра Андерсрод (Шве) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Люсия Шабова (Свк) и Александра Андерсрод (Шве). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Люсия Шабова (Свк) и Александра Андерсрод (Шве) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Люсия Шабова (Свк) и Александра Андерсрод (Шве) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Люсия Шабова (Свк) и Александра Андерсрод (Шве) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Люсия Шабова (Свк) — Александра Андерсрод (Шве) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Александра Андерсрод (Шве) выиграет нокаутом.

Спортивные прогнозисты считают, что Люсия Шабова (Свк) в данный момент сильнее, нежели Александра Андерсрод (Шве), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Люсия Шабова (Свк)

На самом деле Люсия Шабова (Свк) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Люсия Шабова (Свк) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Люсия Шабова (Свк) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Люсия Шабова (Свк) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Люсия Шабова (Свк) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Александра Андерсрод (Шве)

На данный момент Александра Андерсрод (Шве) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Александра Андерсрод (Шве) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Александра Андерсрод (Шве) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Александра Андерсрод (Шве) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Александра Андерсрод (Шве) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Люсия Шабова (Свк) — Александра Андерсрод (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07 октября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Люсия Шабова (Свк) — Александра Андерсрод (Шве) собираются ставить на то, что сильнее будет Люсия Шабова (Свк), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Люсия Шабова (Свк) сейчас находится на пике формы, так что Александра Андерсрод (Шве) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Люсия Шабова (Свк).