Шенг Танг — Алибек Качмазов: в ожидании «эйсов»

Прогноз и ставка на матч Шенг Танг — Алибек Качмазов 10.10.2023

10.10.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Шенг Танг , а противостоять в этом поединке будет Алибек Качмазов.



10.10.2023 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Шенг Танг — Алибек Качмазов. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 07:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Шенг Танг и Алибек Качмазов одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шенг Танг — Алибек Качмазов:

Шенг Танг имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10.10.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алибек Качмазов. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Шенг Танг имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Шенг Танг

В этом сезоне Шенг Танг имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Шенг Танг может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Шенг Танг еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Алибек Качмазов

На этом турнире Алибек Качмазов выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Алибек Качмазов снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Алибек Качмазов чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Алибек Качмазов уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Алибек Качмазов зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч Шенг Танг — Алибек Качмазов

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Шенг Танг и Алибек Качмазов. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Шенг Танг и Алибек Качмазов в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Шенг Танг и Алибек Качмазов имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Шенг Танг — Алибек Качмазов 10.10.2023

Шенг Танг

На данном турнире Шенг Танг выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Шенг Танг выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Шенг Танг допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Шенг Танг особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Шенг Танг, это умение играть на травяных кортах.

Алибек Качмазов

В этом сезоне Алибек Качмазов не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Алибек Качмазов сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Алибек Качмазов допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Алибек Качмазов допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Алибек Качмазов демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Шенг Танг — Алибек Качмазов Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Шенг Танг и Алибек Качмазов. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Шенг Танг и Алибек Качмазов встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Шенг Танг и Алибек Качмазов довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Шенг Танг и Алибек Качмазов подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Шенг Танг — Алибек Качмазов: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Шенг Танг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Шенг Танг и Алибек Качмазов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алибек Качмазов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Шенг Танг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алибек Качмазов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Шенг Танг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шенг Танг — Алибек Качмазов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Шенг Танг и Алибек Качмазов, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.