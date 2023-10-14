«Давид Куэльяр (Мек)» – «Луис Консепсьон (Пан)». 14.10.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Давид Куэльяр (Мек) — Луис Консепсьон (Пан) на 14.10.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Сейчас Давид Куэльяр (Мек) обладает несколькими чемпионскими титулами и 14.10.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Луис Консепсьон (Пан), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Куэльяр (Мек) — Луис Консепсьон (Пан):

победа Давид Куэльяр (Мек) – 0, ничья – 0, победа Луис Консепсьон (Пан) – 0

Прогноз на матч Давид Куэльяр (Мек) – Луис Консепсьон (Пан) Бои, титульный бой, 14.10.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Давид Куэльяр (Мек) не очень выгодно, а вот Луис Консепсьон (Пан) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Давид Куэльяр (Мек) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Давид Куэльяр (Мек) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Давид Куэльяр (Мек) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Давид Куэльяр (Мек) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Давид Куэльяр (Мек) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Луис Консепсьон (Пан) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Луис Консепсьон (Пан) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Луис Консепсьон (Пан) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Луис Консепсьон (Пан) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Луис Консепсьон (Пан) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Давид Куэльяр (Мек) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Давид Куэльяр (Мек) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Давид Куэльяр (Мек) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Давид Куэльяр (Мек) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Давид Куэльяр (Мек) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Давид Куэльяр (Мек) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Луис Консепсьон (Пан) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Луис Консепсьон (Пан) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Луис Консепсьон (Пан) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Луис Консепсьон (Пан) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Луис Консепсьон (Пан) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Луис Консепсьон (Пан) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Луис Консепсьон (Пан) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Давид Куэльяр (Мек) – Луис Консепсьон (Пан) 14.10.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Давид Куэльяр (Мек) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Давид Куэльяр (Мек) — Луис Консепсьон (Пан) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Луис Консепсьон (Пан).

Давид Куэльяр (Мек)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Давид Куэльяр (Мек) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Давид Куэльяр (Мек) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Давид Куэльяр (Мек) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Давид Куэльяр (Мек) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Луис Консепсьон (Пан)

Уже несколько лет Луис Консепсьон (Пан) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Луис Консепсьон (Пан) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Луис Консепсьон (Пан) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Давид Куэльяр (Мек) — Луис Консепсьон (Пан). Прогноз и ставки на матч. Бои 14.10.2023

В этом поединке Давид Куэльяр (Мек) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Луис Консепсьон (Пан), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Так как Давид Куэльяр (Мек) и Луис Консепсьон (Пан) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.