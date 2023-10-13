Sounders + — Bulls +: соперники не будут долго запрягать

«Sounders +» – «Bulls +». 13.10.23. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Sounders + запретил своим подопечным вплоть до 13.10.2023 покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК Bulls +. По московскому времени в 05:00 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Sounders + имеет только одну победу, а поражений было три.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Sounders + и команда Bulls + постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Sounders + — Bulls +:

Коэффициент на победу гостей 2.19 является самым низким в футбольном матче Sounders + — Bulls +. На хозяев поля букмекеры дают гораздо большую котировку 2.37, а на ничью принимаются ставки по коэффициенту 5.21.

Прогноз на матч Sounders + – Bulls + (MLS+, матч национального перевентсва, воскресенье, 13.10.2023):Футбольный клуб Sounders + получил от букмекеров на свою победу котировку 2.37, а по коэффициенту 2.19 можно сделать ставку на выигрыш ФК Bulls +. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда Sounders + и команда Bulls + – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды Sounders + и команды Bulls + – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды Sounders + и команды Bulls + практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда Sounders + и команда Bulls + всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

Sounders + – Bulls + 13.10.23

13.10.2023 состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Sounders + — Bulls +. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 05:00 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Sounders + и Bulls + встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Sounders + одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Sounders + и команда Bulls + выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Sounders + и команда Bulls + находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Sounders + – Bulls + (13.10.2023), ставки и коэффициенты

Команда Sounders + и команда Bulls + – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Bulls + демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Sounders + начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Bulls +, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Sounders +, и команда Bulls + активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Sounders +

В прошлом сезоне футбольный клуб Sounders + неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Sounders + сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Sounders + выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

Bulls +

Уже третий сезон подряд футбольный клуб Bulls + находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба Bulls + также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу Bulls + скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Sounders + – Bulls +

Букмекеры видят явным фаворитом в матче команды Sounders + и команды Bulls + хозяев поля. Дело в том, что футболистам команды Sounders + необходимо побеждать в этом матче, чтобы сохранять шансы в борьбе за высокие места в чемпионате. Гости уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому они могут просто доигрывать сезон. По словам менеджера хозяев поля, он планирует выставить сильнейший состав с первых минут матча. Из этого следует, что хозяева будут атаковать на протяжении всей игры, и вряд ли удовлетворяться несколькими забитыми мячами. Так что, наши эксперты советуют в этом матче делать ставки на победу команды Sounders + и на победу команды Sounders + по форе. Отдельно стоит упомянуть о тотале. Естественно, мы рекомендуем играть заявленный тотал забитых голов на больше. При этом более надежной выглядит ставка на то, что хозяева поля пробьют свой тотал голов. Относительно угловых, то здесь тоже стоит исходить от команды Sounders +. Так как хозяева поля будут действовать в этом матче первым номером, то, скорее всего, команда пробьет свой индивидуальный тотал угловых. Желтых карточек и нарушений правил в матче не должно быть много. Оба клуба относятся к корректными командам, а в матчах между собой совершают мало фолов и получают мало желтых карточек, поэтому эти события мы рекомендуем играть на меньше, тем более что для гостей поражение в этом матче не будет значить ничего, вряд ли они будут упираться и совершать грубые фолы.

Победу в матче одержит Sounders + — 2.37, ничья по результатам противостояния — 5.21, победу в матче одержит Bulls + — 2.19.



Sounders + — Bulls +. Прогноз и ставки на матч. MLS+ 13.10.2023

Не всегда удается найти интересную ставку на исход за высокий коэффициент, однако в матче команды Sounders + и команды Bulls +, которые встретятся в ближайшем туре, нашим экспертам удалось найти интересную ставку. Итак, между собой будут встречаться команды, которые уже решили все свои вопросы в чемпионате, следовательно, в оставшихся матчах до конца сезона клубы могут откровенно валять дурака в плане результатов. Несмотря на то, что хозяева поля несколько опережают в турнирной таблице своих соперников, такой низкий коэффициент на победу команды Sounders + в этом матче – сложно считать нормальной котировкой. Скорее всего, букмекер опирается на инсайдерскую информацию. Однако если взглянуть на результаты очных противостояний команд, то мы видим, что в первом матче этого сезона между футболистами команды Sounders + и команды Bulls + была ничья. А в прошлом сезоне клубы разошлись домашними победами. Делаем вывод, никто никому ничего не должен, следовательно, сегодня тоже можно смело заигрывать ничью в этом матче, благо, букмекеры предлагают довольно внушительный коэффициент на это событие. Те, кто не привык рисковать за большой коэффициент, могут попробовать сделать ставку на то, что гости не проиграют в этом матче. По присутствующей информации, оба клуба будут выступать не в оптимальных составах. Еще одной неплохой ставкой в этом матче является ставка на то, что обе команды забьют. В общий тотал лезть страшно, так как могут сыграть классику – 1:1. В статистику тоже рекомендуем не лезть, так как матч мутный, а исход особо ничего не решит ни для кого из соперников.

«Sounders +»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Sounders + было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Sounders + в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Sounders + неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Bulls +»

В этом сезоне футбольный клуб Bulls + продолжает разочаровывать своих болельщиков, ведь вряд ли получится квалифицироваться в Лигу Чемпионов, причем это будет уже второй раз подряд. Сейчас гости располагаются на шестом месте, отставая от необходимой строчки на пять очков, так что если получится поднажать, то вполне еще можно пробиться в самый престижный европейский турнир. Но, при сильной домашней игре, футбольный клуб Bulls + демонстрирует слабые результаты на выезде, проиграв уже шесть раз, когда побед было лишь три. Если нападение гостей по-прежнему демонстрирует остроту и регулярно поражает ворота соперников, то вот оборона очень сильно сдала, так как нет сыгранных защитников, из-за чего часто можно увидеть неслаженные действия при обороне собственных ворот. В последних пяти матчах футбольный клуб Bulls + дома сыграл вничью и одержал две победы, а на выезде было два поражения. Сразу трое ключевых полузащитников не смогут выйти на поле из-за травм.

Статистика и личные встречи

Команда Sounders + и команда Bulls +, встречающиеся в очном противостоянии ежегодно – одни из самых непримиримых соперников чемпионата, так как эти футбольные клубы представляют один город, что само по себе уже является серьезным поводом для соперничества. А усиливает вражду между этими командами то, что одна команда все время своего существования являлась грандом чемпионата и всего мирового футбола, так как имела неограниченное финансирование, и могла позволить себе любых футболистов. Их соперники – более скромный клуб, который за всю свою историю не может похвастаться серьезными достижениями, и только в последние годы команда смогла выбиться в число лидеров чемпионата. Естественно, нас ждет бескомпромиссное противостояние, команды будут биться на футбольном поле рады победы. Кстати, с турнирной точки зрения матч не внесет существенных корректив на положение команд в турнирной таблице. Но даже этот факт не сможет унять страсти, которые будут кипеть на стадионе команды Sounders + и далеко за его пределами. Наши эксперты тоже решили принять участие в этом матче в качестве прогнозистов. Мы полагаем, что оба клуба будут играть в довольно-таки грубой манере, не сильно церемонясь с футболистами соперника. Это означает, что в матче будет много нарушений правил и предупреждений, а, возможно, рефери придется и удалить кого-то из футболистов. Все это, а также много других интересных прогнозов с детальными описаниями, можно найти ниже, всем удачных ставок.

«Sounders +» — «Bulls +»: кто фаворит грядущей встречи?

Sounders + — Bulls +. Прогноз на футбол (13.10.23)

Не самый тяжелый матч ждет футболистов команды Bulls +. Лидеры чемпионата отправляются в гости к команде, которая ведет борьбу за выживание, однако, судя по результатам клуба в последних матчах, да и в целом по сезону, вряд ли эта борьба будет успешной. Гости, в принципе, довольно комфортно чувствуют себя в качестве лидера турнирной таблицы, поэтому могут позволить себе не выставлять основной состав. Хотя, даже футболисты резерва гостей существенно превосходят своих соперников в классе. Букмекеры верно оценили шансы команд в этом матче. Команда Bulls + должна быть фаворитом, так как возглавляет турнирную таблицу. Анализируя очные матчи этих футбольных клубов, наши эксперты пришли к мнению, что победа гостей в этом матче не будет разгромной, поэтому здесь есть все основания заиграть плюсовой гандикап хозяев поля. Общий тотал забитых мячей мы рассматриваем, отталкиваясь от гола команды Sounders +, поэтому, велика вероятность того, что клубы перебьют заявленный букмекерами тотал голов. Угловых в матче тоже ожидается много, команда Sounders + и команда Bulls + всегда в матчах между собой подают много угловых. Общий тотал фолов и карточек мы бы рекомендовали играть на меньше, так как, глядя на предложенный букмекерами тотал, мы полагаем, что он несколько завышен, следовательно, необходимо этим воспользоваться. В принципе, можно было бы заиграть фору желтых карточек команды Sounders +, так как хозяева поля в нынешнем сезоне играют грубо, однако фора выставлена правильно, возможно, ситуация изменится по ходу матча, тогда можно воспользоваться нашей рекомендацией для лайв-ставок.

Sounders + — Bulls +: соперники не будут долго запрягать

Все любители футбола с нетерпением ждали матча, основными действующими лицами которого будут футболисты команды Sounders + и футболисты команды Bulls +. Вообще, в последние годы, названия двух этих футбольных клубов стали синонимами этого вида спорта, здесь выступают известные всему миру футболисты, которые под руководством своих не менее звездных менеджеров совершают невозможное, делают невероятное, добиваются ярких побед и поднимают над головой различные трофеи. Противостояние этих футбольных команд уже давно переросло рамки одного чемпионата, можно сказать, что встреча команды Sounders + и команды Bulls + – это вызов всему мировому сообществу, которое в этот вечер будет разделено на два противоборствующих лагеря: одни будут болеть за футболистов команды Sounders +, а другие – за футболистов команды Bulls +. Возможно, что для кого-то имеет принципиальное значение победитель в этом матче. Для нас же победитель и так ясен – победи его величество футбол, игра, которой поклоняются миллионы. Мы, как и миллионы болельщиков, с нетерпением ждем начала матча, а также рекомендуем всем воспользоваться нашими прогнозами, которые позволят и футболом насладиться, и букмекера обыграть.

Спортивные прогнозисты уверены, что Sounders + не испытает проблем в матче против ФК Bulls +, так что предлагают сделать ставку на фору хозяев поединка -2 гола.

Sounders + – Bulls +: статистика и история личных встреч

Эксперты нашего ресурса всегда тщательно отслеживают статистические данные футбольных матчей. Это позволяет нам проводить более тщательный анализ линии букмекерских контор в поисках интересных ставок с высоким процентом проходимости. В матче команды Sounders + и команды Sounders +, наши эксперты смогли найти ряд интересных предложений в букмекерских конторах. Все наши соображения относительно этого матча мы изложили ниже. Мы думаем, что в этом матче можно будет сделать интересные ставки не только до его начала, но и по ходу игры. Напомним, что сейчас практически все букмекерские конторы предлагают большой выбор ставок по ходу игры, среди которых есть ставки не только на основные исходы матча, но и на статистику. Учитывая мнения наших экспертов, а также зная предложения букмекерских контор до начала матча, можно выгодно сделать ставки по ходу игры. При некоторых раскладах, можно рискнуть небольшой суммой, но в итоге поднять солидный выигрыш. Относительно ожиданий от игры, мы думаем, что футболисты обеих команд постараются сыграть на максимум своих возможностей, поэтому мы ждем интересный и результативный матч, тем более что в СМИ говорят о том, что существенных проблем с составом нет ни у одной, ни у другой команды. Так что, ждем интересного матча, исход которого будет напрямую зависеть от желания и старания футболистов команды Sounders + и команды Bulls +.