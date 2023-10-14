«Пол Хьюз (С. Ирл)» – «Ян Квейхайгенс (Бел)». 14.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 14-го октября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Пол Хьюз (С. Ирл) — Ян Квейхайгенс (Бел). На ринге его участники появятся в 23:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Пол Хьюз (С. Ирл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 14-го октября 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Пол Хьюз (С. Ирл) — Ян Квейхайгенс (Бел). По Москве начало данного поединка будет в 23:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пол Хьюз (С. Ирл) — Ян Квейхайгенс (Бел):

победа Пол Хьюз (С. Ирл) – 1.26, ничья – 50, победа Ян Квейхайгенс (Бел) – 3.8

Прогноз на матч Пол Хьюз (С. Ирл) – Ян Квейхайгенс (Бел) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го октября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Пол Хьюз (С. Ирл) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.26. А котировка на то, что Ян Квейхайгенс (Бел) будет сильнее повысилась до 3.8.

История личных встреч

В свои 32 года Пол Хьюз (С. Ирл) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Пол Хьюз (С. Ирл) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Пол Хьюз (С. Ирл) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Пол Хьюз (С. Ирл) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Пол Хьюз (С. Ирл) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ян Квейхайгенс (Бел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ян Квейхайгенс (Бел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ян Квейхайгенс (Бел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ян Квейхайгенс (Бел) должен быть в хорошей физической форме. Ян Квейхайгенс (Бел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Пол Хьюз (С. Ирл) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Пол Хьюз (С. Ирл) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Пол Хьюз (С. Ирл) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Пол Хьюз (С. Ирл) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Ян Квейхайгенс (Бел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ян Квейхайгенс (Бел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ян Квейхайгенс (Бел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ян Квейхайгенс (Бел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ян Квейхайгенс (Бел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ян Квейхайгенс (Бел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ян Квейхайгенс (Бел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Пол Хьюз (С. Ирл) – Ян Квейхайгенс (Бел) 14.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Пол Хьюз (С. Ирл) и Ян Квейхайгенс (Бел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Пол Хьюз (С. Ирл) и Ян Квейхайгенс (Бел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Пол Хьюз (С. Ирл) является очевидным фаворитом, ведь Ян Квейхайгенс (Бел) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Пол Хьюз (С. Ирл) — Ян Квейхайгенс (Бел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ян Квейхайгенс (Бел).

Пол Хьюз (С. Ирл)

Хотя Пол Хьюз (С. Ирл) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Пол Хьюз (С. Ирл) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Пол Хьюз (С. Ирл) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Пол Хьюз (С. Ирл) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Пол Хьюз (С. Ирл) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ян Квейхайгенс (Бел)

Последний раз Ян Квейхайгенс (Бел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ян Квейхайгенс (Бел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ян Квейхайгенс (Бел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ян Квейхайгенс (Бел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ян Квейхайгенс (Бел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ян Квейхайгенс (Бел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Пол Хьюз (С. Ирл) — Ян Квейхайгенс (Бел). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го октября 2023 года

Так как Пол Хьюз (С. Ирл) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ян Квейхайгенс (Бел).

Статистика и личные встречи

Пол Хьюз (С. Ирл) легко справится с таким соперником, как Ян Квейхайгенс (Бел). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.