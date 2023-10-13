«Сена Агбеко (Ган)» – «Бруно Леонардо Ромай (Арг)». 15.10.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15 октября состоится интересный поединок Сена Агбеко (Ган) — Бруно Леонардо Ромай (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Сена Агбеко (Ган) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15 октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Бруно Леонардо Ромай (Арг), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сена Агбеко (Ган) — Бруно Леонардо Ромай (Арг):

победа Сена Агбеко (Ган) – 1.01, ничья – 33, победа Бруно Леонардо Ромай (Арг) – 18.5

Прогноз на матч Сена Агбеко (Ган) – Бруно Леонардо Ромай (Арг) Бои, титульный бой, 15 октября :

Букмекерские конторы на бой Сена Агбеко (Ган) — Бруно Леонардо Ромай (Арг) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.01 и 18.5.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сена Агбеко (Ган) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сена Агбеко (Ган) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сена Агбеко (Ган) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сена Агбеко (Ган) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сена Агбеко (Ган) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Бруно Леонардо Ромай (Арг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Бруно Леонардо Ромай (Арг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Бруно Леонардо Ромай (Арг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Бруно Леонардо Ромай (Арг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Бруно Леонардо Ромай (Арг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Сена Агбеко (Ган) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сена Агбеко (Ган) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сена Агбеко (Ган) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сена Агбеко (Ган) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сена Агбеко (Ган) валится с ног. К тому же, Сена Агбеко (Ган) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сена Агбеко (Ган) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Бруно Леонардо Ромай (Арг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Бруно Леонардо Ромай (Арг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Бруно Леонардо Ромай (Арг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Бруно Леонардо Ромай (Арг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Сена Агбеко (Ган) – Бруно Леонардо Ромай (Арг) 15.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сена Агбеко (Ган) и Бруно Леонардо Ромай (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Сена Агбеко (Ган) и Бруно Леонардо Ромай (Арг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Сена Агбеко (Ган) и Бруно Леонардо Ромай (Арг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Сена Агбеко (Ган) и Бруно Леонардо Ромай (Арг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сена Агбеко (Ган) — Бруно Леонардо Ромай (Арг) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Бруно Леонардо Ромай (Арг) выиграет нокаутом.

Титульный бой Сена Агбеко (Ган) — Бруно Леонардо Ромай (Арг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Бруно Леонардо Ромай (Арг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сена Агбеко (Ган)

Как бы Сена Агбеко (Ган) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Сена Агбеко (Ган) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Сена Агбеко (Ган) дрался на ринге только с представителями своей страны. Сена Агбеко (Ган) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Сена Агбеко (Ган) совершенно не работает над собственной защитой.

Бруно Леонардо Ромай (Арг)

Никаких высот Бруно Леонардо Ромай (Арг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Бруно Леонардо Ромай (Арг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Бруно Леонардо Ромай (Арг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Бруно Леонардо Ромай (Арг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Сена Агбеко (Ган) — Бруно Леонардо Ромай (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 15 октября

Спортивные эксперты считают, что Сена Агбеко (Ган) сейчас намного сильнее, чем Бруно Леонардо Ромай (Арг), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Сена Агбеко (Ган) сейчас находится на пике формы, так что Бруно Леонардо Ромай (Арг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сена Агбеко (Ган).