Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова. Прогноз, ставки на матч (17.10.23)

17.10.2023 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бэнкс/Мюррей Шаран , а противостоять в этом поединке будет Вэбли-Смит/Стреснакова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 17.10.2023, а его начало по МСК будет в 13:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Бэнкс/Мюррей Шаран. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова:

Теннисный поединок Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова запланирован организаторами турнира на 17.10.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 13:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Бэнкс/Мюррей Шаран имеет три победы при одном поражении.

Бэнкс/Мюррей Шаран

Бэнкс/Мюррей Шаран отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Бэнкс/Мюррей Шаран проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Бэнкс/Мюррей Шаран проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Бэнкс/Мюррей Шаран играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Бэнкс/Мюррей Шаран больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Вэбли-Смит/Стреснакова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вэбли-Смит/Стреснакова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вэбли-Смит/Стреснакова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вэбли-Смит/Стреснакова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вэбли-Смит/Стреснакова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вэбли-Смит/Стреснакова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вэбли-Смит/Стреснакова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вэбли-Смит/Стреснакова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вэбли-Смит/Стреснакова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Бэнкс/Мюррей Шаран» — «Вэбли-Смит/Стреснакова»: прогноз автора

Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова. Прогноз, ставки на матч(17.10.23)

Бэнкс/Мюррей Шаран

Бэнкс/Мюррей Шаран не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Бэнкс/Мюррей Шаран любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Бэнкс/Мюррей Шаран умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Бэнкс/Мюррей Шаран не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Бэнкс/Мюррей Шаран умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Вэбли-Смит/Стреснакова

В этом сезоне Вэбли-Смит/Стреснакова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вэбли-Смит/Стреснакова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вэбли-Смит/Стреснакова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вэбли-Смит/Стреснакова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вэбли-Смит/Стреснакова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова: в ожидании «эйсов»

Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бэнкс/Мюррей Шаран имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вэбли-Смит/Стреснакова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бэнкс/Мюррей Шаран. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вэбли-Смит/Стреснакова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бэнкс/Мюррей Шаран довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вэбли-Смит/Стреснакова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бэнкс/Мюррей Шаран.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бэнкс/Мюррей Шаран — Вэбли-Смит/Стреснакова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бэнкс/Мюррей Шаран и Вэбли-Смит/Стреснакова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бэнкс/Мюррей Шаран и для Вэбли-Смит/Стреснакова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.