Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.10.23)

18-го октября 2023 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Элои Ру , а противостоять в этом поединке будет Родольфо Жауреги Саинс де Розас.



Элои Ру считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Родольфо Жауреги Саинс де Розас 18-го октября 2023 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 02:00 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 18-го октября 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Элои Ру и Родольфо Жауреги Саинс де Розас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 02:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Элои Ру имеет на своем счету три победы, Родольфо Жауреги Саинс де Розас может похвастаться четырьмя.

Элои Ру

В большинстве своих выигранных поединков Элои Ру берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Элои Ру с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Элои Ру сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Элои Ру также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Родольфо Жауреги Саинс де Розас

Во взрослом туре Родольфо Жауреги Саинс де Розас проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Родольфо Жауреги Саинс де Розас пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Родольфо Жауреги Саинс де Розас предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Родольфо Жауреги Саинс де Розас еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас

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Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас (18-го октября 2023 года), ставки и коэффициенты

Элои Ру

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Элои Ру, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Элои Ру уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Элои Ру старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Элои Ру, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Элои Ру не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Элои Ру все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Элои Ру точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Родольфо Жауреги Саинс де Розас

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Родольфо Жауреги Саинс де Розас все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Родольфо Жауреги Саинс де Розас сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Родольфо Жауреги Саинс де Розас все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Родольфо Жауреги Саинс де Розас предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Элои Ру и Родольфо Жауреги Саинс де Розас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас: порядок побьёт класс

Элои Ру и Родольфо Жауреги Саинс де Розас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Элои Ру имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Родольфо Жауреги Саинс де Розас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Элои Ру. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Родольфо Жауреги Саинс де Розас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Элои Ру довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Родольфо Жауреги Саинс де Розас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Элои Ру.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элои Ру — Родольфо Жауреги Саинс де Розас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Элои Ру и Родольфо Жауреги Саинс де Розас, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.