«Мухамед Урусов (Рос)» – «Арсен Магомедов (Рос)». 19.10.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го октября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мухамед Урусов (Рос) — Арсен Магомедов (Рос). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мухамед Урусов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 21:00 по московскому времени Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19-го октября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мухамед Урусов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мухамед Урусов (Рос) — Арсен Магомедов (Рос):

победа Мухамед Урусов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Арсен Магомедов (Рос) – 0

Прогноз на матч Мухамед Урусов (Рос) – Арсен Магомедов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мухамед Урусов (Рос) не очень выгодно, а вот Арсен Магомедов (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Мухамед Урусов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мухамед Урусов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мухамед Урусов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мухамед Урусов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мухамед Урусов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мухамед Урусов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мухамед Урусов (Рос) может и не устоять на ногах.

Арсен Магомедов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Арсен Магомедов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Арсен Магомедов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Арсен Магомедов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Арсен Магомедов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Мухамед Урусов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мухамед Урусов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мухамед Урусов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мухамед Урусов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мухамед Урусов (Рос) валится с ног. К тому же, Мухамед Урусов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мухамед Урусов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Арсен Магомедов (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Арсен Магомедов (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Арсен Магомедов (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Арсен Магомедов (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Мухамед Урусов (Рос) – Арсен Магомедов (Рос) 19.10.23

Появление на ринге таких бойцов, как Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мухамед Урусов (Рос) будет намного сильнее, чем Арсен Магомедов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Мухамед Урусов (Рос) и Арсен Магомедов (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Арсен Магомедов (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Мухамед Урусов (Рос)

Как бы Мухамед Урусов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Мухамед Урусов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Мухамед Урусов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Мухамед Урусов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Мухамед Урусов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Арсен Магомедов (Рос)

Прошлый бой Арсен Магомедов (Рос) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Арсен Магомедов (Рос) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Арсен Магомедов (Рос) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Арсен Магомедов (Рос) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мухамед Урусов (Рос) — Арсен Магомедов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Мухамед Урусов (Рос) — Арсен Магомедов (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Мухамед Урусов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мухамед Урусов (Рос) будет намного сильнее, чем Арсен Магомедов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.