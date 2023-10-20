«Джейми Сираж (Кан)» – «Райан Рохович (Кан)». 20.10.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го октября должен состояться бой Джейми Сираж (Кан) — Райан Рохович (Кан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:45 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джейми Сираж (Кан) и Райан Рохович (Кан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джейми Сираж (Кан) — Райан Рохович (Кан) пройдет 20-го октября, и можно не сомневаться, что в 04:45 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джейми Сираж (Кан) имеет две победы нокаутом, а Райан Рохович (Кан) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейми Сираж (Кан) — Райан Рохович (Кан):

победа Джейми Сираж (Кан) – 1.15, ничья – 65, победа Райан Рохович (Кан) – 5.26

Прогноз на матч Джейми Сираж (Кан) – Райан Рохович (Кан) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го октября :

Ставки по коэффициенту 1.15 окажутся выигрышными, если Джейми Сираж (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Райан Рохович (Кан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.26.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джейми Сираж (Кан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джейми Сираж (Кан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джейми Сираж (Кан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джейми Сираж (Кан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джейми Сираж (Кан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Райан Рохович (Кан) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Райан Рохович (Кан) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Райан Рохович (Кан) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Райан Рохович (Кан) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Райан Рохович (Кан) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Джейми Сираж (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джейми Сираж (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джейми Сираж (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джейми Сираж (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джейми Сираж (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джейми Сираж (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Райан Рохович (Кан) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Райан Рохович (Кан) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Райан Рохович (Кан) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Райан Рохович (Кан) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джейми Сираж (Кан) – Райан Рохович (Кан) 20.10.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джейми Сираж (Кан) и Райан Рохович (Кан). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джейми Сираж (Кан) и Райан Рохович (Кан). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джейми Сираж (Кан) и Райан Рохович (Кан) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джейми Сираж (Кан) и Райан Рохович (Кан) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джейми Сираж (Кан) легко справится с таким соперником, как Райан Рохович (Кан). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

На чемпионский бой Джейми Сираж (Кан) — Райан Рохович (Кан) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Райан Рохович (Кан), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джейми Сираж (Кан)

Так как Джейми Сираж (Кан) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джейми Сираж (Кан) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джейми Сираж (Кан) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джейми Сираж (Кан) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Райан Рохович (Кан)

Сейчас Райан Рохович (Кан) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Райан Рохович (Кан) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Райан Рохович (Кан) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Райан Рохович (Кан) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Райан Рохович (Кан) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джейми Сираж (Кан) — Райан Рохович (Кан). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го октября

Так как Джейми Сираж (Кан) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Райан Рохович (Кан).

Статистика и личные встречи

Так как Джейми Сираж (Кан) и Райан Рохович (Кан) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.