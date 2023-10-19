Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж 20-го октября 2023 года

20-го октября 2023 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Валери Гынина , а противостоять в этом поединке будет Патчарин Чипчандедж.



Так как Валери Гынина в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Патчарин Чипчандедж, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 20-го октября 2023 года. Но, доказать обратное Валери Гынина все же сможет в 07:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:00 по Москве Валери Гынина выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Патчарин Чипчандедж. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 20-го октября 2023 года. Валери Гынина не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Валери Гынина

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Валери Гынина находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Валери Гынина является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Валери Гынина умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Валери Гынина обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Валери Гынина может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Патчарин Чипчандедж

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Патчарин Чипчандедж теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Патчарин Чипчандедж имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Патчарин Чипчандедж испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Патчарин Чипчандедж выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Патчарин Чипчандедж занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж 20-го октября 2023 года

Валери Гынина

На данном турнире Валери Гынина выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Валери Гынина выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Валери Гынина допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Валери Гынина особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Валери Гынина, это умение играть на травяных кортах.

Патчарин Чипчандедж

На этом турнире Патчарин Чипчандедж играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Патчарин Чипчандедж какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Патчарин Чипчандедж уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Патчарин Чипчандедж много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Патчарин Чипчандедж сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Патчарин Чипчандедж не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Валери Гынина сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Патчарин Чипчандедж имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Валери Гынина – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валери Гынина — Патчарин Чипчандедж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Валери Гынина и Патчарин Чипчандедж проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.