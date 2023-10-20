«Рикардо Рафаэль Сандовал (США)» – «Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек)». 22.10.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рикардо Рафаэль Сандовал (США) проведет 22-го октября, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 22-го октября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек):

победа Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – 0, ничья – 0, победа Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) – 0

Прогноз на матч Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) Бои, титульный бой, 22-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Рикардо Рафаэль Сандовал (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Рикардо Рафаэль Сандовал (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Рикардо Рафаэль Сандовал (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Рикардо Рафаэль Сандовал (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Рикардо Рафаэль Сандовал (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рикардо Рафаэль Сандовал (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) – Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) 22.10.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Рикардо Рафаэль Сандовал (США) и Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек).

Рикардо Рафаэль Сандовал (США)

Так как Рикардо Рафаэль Сандовал (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Рикардо Рафаэль Сандовал (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Рикардо Рафаэль Сандовал (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Рикардо Рафаэль Сандовал (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек)

Последний раз Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го октября

На титульный бой Рикардо Рафаэль Сандовал (США) — Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Рикардо Рафаэль Сандовал (США) сейчас находится на пике формы, так что Виктор Эфраин Сандовал Диас (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Рикардо Рафаэль Сандовал (США).