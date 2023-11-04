«Мохамед Зари (Нор)» – «Карлос Де Соуза (Бра)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 04-го ноября состоится интересный поединок Мохамед Зари (Нор) — Карлос Де Соуза (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 04-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мохамед Зари (Нор).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохамед Зари (Нор) — Карлос Де Соуза (Бра):

победа Мохамед Зари (Нор) – 0, ничья – 0, победа Карлос Де Соуза (Бра) – 0

Прогноз на матч Мохамед Зари (Нор) – Карлос Де Соуза (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04-го ноября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мохамед Зари (Нор) станет победителем боя. Если выиграет Карлос Де Соуза (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Мохамед Зари (Нор) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Мохамед Зари (Нор) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Мохамед Зари (Нор) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Мохамед Зари (Нор) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Мохамед Зари (Нор) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Мохамед Зари (Нор) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Мохамед Зари (Нор) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Карлос Де Соуза (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Карлос Де Соуза (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Карлос Де Соуза (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Карлос Де Соуза (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Карлос Де Соуза (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Мохамед Зари (Нор) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мохамед Зари (Нор) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мохамед Зари (Нор) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мохамед Зари (Нор) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мохамед Зари (Нор) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мохамед Зари (Нор) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Карлос Де Соуза (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Карлос Де Соуза (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Карлос Де Соуза (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Карлос Де Соуза (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Карлос Де Соуза (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мохамед Зари (Нор) – Карлос Де Соуза (Бра) 04.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мохамед Зари (Нор) легко справится с таким соперником, как Карлос Де Соуза (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Мохамед Зари (Нор) — Карлос Де Соуза (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Карлос Де Соуза (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мохамед Зари (Нор)

Мохамед Зари (Нор) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Мохамед Зари (Нор) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Мохамед Зари (Нор) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Мохамед Зари (Нор) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Мохамед Зари (Нор) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Карлос Де Соуза (Бра)

На сегодняшний день Карлос Де Соуза (Бра) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Карлос Де Соуза (Бра) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Карлос Де Соуза (Бра) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Карлос Де Соуза (Бра) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Мохамед Зари (Нор) — Карлос Де Соуза (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04-го ноября

Спортивные эксперты считают, что Мохамед Зари (Нор) сейчас намного сильнее, чем Карлос Де Соуза (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Мохамед Зари (Нор) и Карлос Де Соуза (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Мохамед Зари (Нор) выиграет с помощью нокаута.