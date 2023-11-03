Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Прогноз, ставки на матч (03.11.23)

03 ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лоренцо Хоакин Родригес , а противостоять в этом поединке будет Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен.



Теннисное противостояние Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03 ноября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лоренцо Хоакин Родригес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен:

Лоренцо Хоакин Родригес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 03 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лоренцо Хоакин Родригес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лоренцо Хоакин Родригес

Болельщики ожидали, что на этом турнире Лоренцо Хоакин Родригес продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Лоренцо Хоакин Родригес в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Лоренцо Хоакин Родригес сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Лоренцо Хоакин Родригес немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.11.23)

Лоренцо Хоакин Родригес

В этом сезоне Лоренцо Хоакин Родригес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Лоренцо Хоакин Родригес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Лоренцо Хоакин Родригес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Лоренцо Хоакин Родригес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Лоренцо Хоакин Родригес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен

На этом турнире Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Лоренцо Хоакин Родригес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Лоренцо Хоакин Родригес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Лоренцо Хоакин Родригес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Лоренцо Хоакин Родригес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лоренцо Хоакин Родригес — Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лоренцо Хоакин Родригес и Алехо Лорензо Лингуа Лаваллен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.