«Камил Беднарек (Пол)» – «Мелбин Эрнандес (Внс)». 04.11.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04 ноября должен состояться бой Камил Беднарек (Пол) — Мелбин Эрнандес (Внс), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Камил Беднарек (Пол) и Мелбин Эрнандес (Внс) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 04 ноября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Камил Беднарек (Пол) — Мелбин Эрнандес (Внс). По Москве начало данного поединка будет в 22:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Камил Беднарек (Пол) — Мелбин Эрнандес (Внс):

победа Камил Беднарек (Пол) – 0, ничья – 0, победа Мелбин Эрнандес (Внс) – 0

Прогноз на матч Камил Беднарек (Пол) – Мелбин Эрнандес (Внс) Бои, титульный бой, 04 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Камил Беднарек (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Мелбин Эрнандес (Внс) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Камил Беднарек (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Камил Беднарек (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Камил Беднарек (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Камил Беднарек (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Камил Беднарек (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Камил Беднарек (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Камил Беднарек (Пол) может и не устоять на ногах.

Мелбин Эрнандес (Внс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мелбин Эрнандес (Внс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мелбин Эрнандес (Внс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мелбин Эрнандес (Внс) должен быть в хорошей физической форме. Мелбин Эрнандес (Внс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Камил Беднарек (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Камил Беднарек (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Камил Беднарек (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Камил Беднарек (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Мелбин Эрнандес (Внс) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мелбин Эрнандес (Внс) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мелбин Эрнандес (Внс) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мелбин Эрнандес (Внс) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мелбин Эрнандес (Внс) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мелбин Эрнандес (Внс) должен задуматься о своей обороне.

Камил Беднарек (Пол) – Мелбин Эрнандес (Внс) 04.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Камил Беднарек (Пол) и Мелбин Эрнандес (Внс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Камил Беднарек (Пол) и Мелбин Эрнандес (Внс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Камил Беднарек (Пол) и Мелбин Эрнандес (Внс) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Камил Беднарек (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мелбин Эрнандес (Внс) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Камил Беднарек (Пол) — Мелбин Эрнандес (Внс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Камил Беднарек (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Камил Беднарек (Пол) — Мелбин Эрнандес (Внс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мелбин Эрнандес (Внс).

Камил Беднарек (Пол)

Хотя Камил Беднарек (Пол) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Камил Беднарек (Пол) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Камил Беднарек (Пол) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Камил Беднарек (Пол) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Камил Беднарек (Пол) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мелбин Эрнандес (Внс)

Сейчас Мелбин Эрнандес (Внс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Мелбин Эрнандес (Внс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Мелбин Эрнандес (Внс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Мелбин Эрнандес (Внс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Мелбин Эрнандес (Внс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Камил Беднарек (Пол) — Мелбин Эрнандес (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 04 ноября

В настоящее время Камил Беднарек (Пол) и Мелбин Эрнандес (Внс) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Камил Беднарек (Пол) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Камил Беднарек (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Мелбин Эрнандес (Внс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.