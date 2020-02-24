Карла Суарес Наварро — Петра Квитова. Прогноз, ставки на матч (25.02.20)

25-го февраля 2020 года в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Карла Суарес Наварро , а противостоять в этом поединке будет Петра Квитова.



25-го февраля 2020 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Карла Суарес Наварро и Петра Квитова. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Карла Суарес Наварро может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Карла Суарес Наварро — Петра Квитова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

25-го февраля 2020 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Карла Суарес Наварро — Петра Квитова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:30 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Петра Квитова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Петра Квитова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Карла Суарес Наварро

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Карла Суарес Наварро находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Карла Суарес Наварро является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Карла Суарес Наварро умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Карла Суарес Наварро обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Карла Суарес Наварро может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Петра Квитова

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Петра Квитова на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Петра Квитова демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Петра Квитова имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Петра Квитова намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Петра Квитова не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Петра Квитова будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Петра Квитова и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Петра Квитова умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Карла Суарес Наварро и Петра Квитова являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Карла Суарес Наварро — Петра Квитова. Прогноз, ставки на матч(25.02.20)

Карла Суарес Наварро

Несмотря на внушительный возраст, Карла Суарес Наварро демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Карла Суарес Наварро гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Карла Суарес Наварро обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Карла Суарес Наварро снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Карла Суарес Наварро может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Петра Квитова

На этом турнире Петра Квитова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Петра Квитова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Петра Квитова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Петра Квитова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Петра Квитова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Петра Квитова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Карла Суарес Наварро — Петра Квитова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Карла Суарес Наварро и Петра Квитова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Карла Суарес Наварро и Петра Квитова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Карла Суарес Наварро, и Петра Квитова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Карла Суарес Наварро — Петра Квитова: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карла Суарес Наварро и Петра Квитова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карла Суарес Наварро сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Петра Квитова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карла Суарес Наварро – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карла Суарес Наварро и Петра Квитова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карла Суарес Наварро — Петра Квитова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карла Суарес Наварро и Петра Квитова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карла Суарес Наварро и Петра Квитова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-247552-prognoz-na-match-ty-sokol-kremze-lokomotiv-cheske-budeevice-24-02-20/