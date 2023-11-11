«Джимми Сэйнс (Анг)» – «Хесус Лобето (Исп)». 11.11.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джимми Сэйнс (Анг) проведет 11-го ноября 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Хесус Лобето (Исп). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 20:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Джимми Сэйнс (Анг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 11-го ноября 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хесус Лобето (Исп), так что вряд ли в 20:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джимми Сэйнс (Анг) — Хесус Лобето (Исп):

победа Джимми Сэйнс (Анг) – 1.01, ничья – 34, победа Хесус Лобето (Исп) – 23

Прогноз на матч Джимми Сэйнс (Анг) – Хесус Лобето (Исп) Бои, титульный бой, 11-го ноября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Джимми Сэйнс (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.01. А котировка на то, что Хесус Лобето (Исп) будет сильнее повысилась до 23.

История личных встреч

На данный момент Джимми Сэйнс (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джимми Сэйнс (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джимми Сэйнс (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джимми Сэйнс (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Хесус Лобето (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Хесус Лобето (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Хесус Лобето (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Хесус Лобето (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Хесус Лобето (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джимми Сэйнс (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джимми Сэйнс (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джимми Сэйнс (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джимми Сэйнс (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джимми Сэйнс (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джимми Сэйнс (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Хесус Лобето (Исп) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хесус Лобето (Исп) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хесус Лобето (Исп) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хесус Лобето (Исп) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хесус Лобето (Исп), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джимми Сэйнс (Анг) – Хесус Лобето (Исп) 11.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джимми Сэйнс (Анг) и Хесус Лобето (Исп) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джимми Сэйнс (Анг) и Хесус Лобето (Исп). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Джимми Сэйнс (Анг) и Хесус Лобето (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джимми Сэйнс (Анг) и Хесус Лобето (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джимми Сэйнс (Анг) и Хесус Лобето (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джимми Сэйнс (Анг) легко справится с таким соперником, как Хесус Лобето (Исп). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Джимми Сэйнс (Анг) — Хесус Лобето (Исп) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Хесус Лобето (Исп).

Джимми Сэйнс (Анг)

Джимми Сэйнс (Анг) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Джимми Сэйнс (Анг) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Джимми Сэйнс (Анг) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Джимми Сэйнс (Анг) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Джимми Сэйнс (Анг) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хесус Лобето (Исп)

Никаких высот Хесус Лобето (Исп) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Хесус Лобето (Исп) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Хесус Лобето (Исп) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Хесус Лобето (Исп) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Джимми Сэйнс (Анг) — Хесус Лобето (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 11-го ноября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Джимми Сэйнс (Анг) — Хесус Лобето (Исп) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Джимми Сэйнс (Анг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джимми Сэйнс (Анг) и Хесус Лобето (Исп), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джимми Сэйнс (Анг) выиграет с помощью нокаута.