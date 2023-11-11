«Дану Таркила (Мда)» – «Владислав Фальбийчук (Укр)». 11.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 11 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Дану Таркила (Мда) — Владислав Фальбийчук (Укр). На ринге его участники появятся в 22:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Дану Таркила (Мда) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 11 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дану Таркила (Мда) — Владислав Фальбийчук (Укр). Это будет продолжаться вплоть до 22:15 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дану Таркила (Мда) — Владислав Фальбийчук (Укр):

победа Дану Таркила (Мда) – 0, ничья – 0, победа Владислав Фальбийчук (Укр) – 0

Прогноз на матч Дану Таркила (Мда) – Владислав Фальбийчук (Укр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Дану Таркила (Мда) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Владислав Фальбийчук (Укр) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Дану Таркила (Мда) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Дану Таркила (Мда) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Дану Таркила (Мда) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Дану Таркила (Мда) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Дану Таркила (Мда) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Владислав Фальбийчук (Укр) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Владислав Фальбийчук (Укр) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Владислав Фальбийчук (Укр), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Владислав Фальбийчук (Укр) должен быть в хорошей физической форме. Владислав Фальбийчук (Укр) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Дану Таркила (Мда) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дану Таркила (Мда) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дану Таркила (Мда) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дану Таркила (Мда) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Владислав Фальбийчук (Укр) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Владислав Фальбийчук (Укр) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Владислав Фальбийчук (Укр) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Владислав Фальбийчук (Укр) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Владислав Фальбийчук (Укр) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Владислав Фальбийчук (Укр) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Владислав Фальбийчук (Укр) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дану Таркила (Мда) – Владислав Фальбийчук (Укр) 11.11.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дану Таркила (Мда) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Владислав Фальбийчук (Укр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Дану Таркила (Мда)

Дану Таркила (Мда) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дану Таркила (Мда) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дану Таркила (Мда) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дану Таркила (Мда) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дану Таркила (Мда) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Владислав Фальбийчук (Укр)

Никаких высот Владислав Фальбийчук (Укр) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Владислав Фальбийчук (Укр) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Владислав Фальбийчук (Укр) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Владислав Фальбийчук (Укр) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Дану Таркила (Мда) — Владислав Фальбийчук (Укр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 ноября

Так как Дану Таркила (Мда) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Владислав Фальбийчук (Укр).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дану Таркила (Мда) и Владислав Фальбийчук (Укр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дану Таркила (Мда) выиграет бой.