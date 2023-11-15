«Стивен Батлер (Кан)» – «Айван Альварес (Мек)». 15.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 15-го ноября 2023 года состоится интересный поединок Стивен Батлер (Кан) — Айван Альварес (Мек), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Стивен Батлер (Кан) — Айван Альварес (Мек) пройдет 15-го ноября 2023 года, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Стивен Батлер (Кан) имеет две победы нокаутом, а Айван Альварес (Мек) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стивен Батлер (Кан) — Айван Альварес (Мек):

победа Стивен Батлер (Кан) – 1.082, ничья – 31, победа Айван Альварес (Мек) – 7.55

Прогноз на матч Стивен Батлер (Кан) – Айван Альварес (Мек) Бои, титульный бой, 15-го ноября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.082 окажутся выигрышными, если Стивен Батлер (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Айван Альварес (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 7.55.

История личных встреч

На профессиональном ринге Стивен Батлер (Кан) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Стивен Батлер (Кан) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Стивен Батлер (Кан) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Стивен Батлер (Кан) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Стивен Батлер (Кан) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Айван Альварес (Мек) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Айван Альварес (Мек) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Айван Альварес (Мек) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Айван Альварес (Мек) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Айван Альварес (Мек) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Стивен Батлер (Кан) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Стивен Батлер (Кан) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Стивен Батлер (Кан) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Стивен Батлер (Кан) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Стивен Батлер (Кан) валится с ног. К тому же, Стивен Батлер (Кан) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Стивен Батлер (Кан) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Айван Альварес (Мек) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Айван Альварес (Мек) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Айван Альварес (Мек) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Айван Альварес (Мек) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Айван Альварес (Мек) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Айван Альварес (Мек) должен задуматься о своей обороне.

Стивен Батлер (Кан) – Айван Альварес (Мек) 15.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Стивен Батлер (Кан) и Айван Альварес (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Стивен Батлер (Кан) и Айван Альварес (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Стивен Батлер (Кан) и Айван Альварес (Мек) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Стивен Батлер (Кан) и Айван Альварес (Мек) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Стивен Батлер (Кан) и Айван Альварес (Мек) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Стивен Батлер (Кан) является очевидным фаворитом, ведь Айван Альварес (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Стивен Батлер (Кан) — Айван Альварес (Мек) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Айван Альварес (Мек), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Стивен Батлер (Кан)

Как бы Стивен Батлер (Кан) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Стивен Батлер (Кан) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Стивен Батлер (Кан) дрался на ринге только с представителями своей страны. Стивен Батлер (Кан) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Стивен Батлер (Кан) совершенно не работает над собственной защитой.

Айван Альварес (Мек)

Айван Альварес (Мек) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Айван Альварес (Мек) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Айван Альварес (Мек) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Айван Альварес (Мек) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Айван Альварес (Мек) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Стивен Батлер (Кан) — Айван Альварес (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го ноября 2023 года

В этом поединке Стивен Батлер (Кан) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Айван Альварес (Мек), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Стивен Батлер (Кан) легко справится с таким соперником, как Айван Альварес (Мек). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.