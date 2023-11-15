France (TBL) — Brazil (TBL): хозяева докажут превосходство над соперником

France (TBL) — Brazil (TBL) (16-го ноября 2023 года), ставки и коэффициенты

16-го ноября 2023 года в 06:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Table Basketball League, в котором на своей площадке местный клуб France (TBL) примет соперника по национальному первенству Brazil (TBL).



Несмотря на то, что баскетбольный матч France (TBL) – Brazil (TBL) запланирован только на 16-го ноября 2023 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 06:45 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



France (TBL) — Brazil (TBL). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:45 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов France (TBL) и Brazil (TBL). Организаторы турнира собираются провести данную игру 16-го ноября 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Brazil (TBL). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК France (TBL), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

France (TBL)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб France (TBL) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба France (TBL) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах France (TBL) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Brazil (TBL)

На данный момент баскетбольный клуб Brazil (TBL) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Brazil (TBL) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Brazil (TBL) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

France (TBL) — Brazil (TBL). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча France (TBL) — Brazil (TBL), запланированного на 16-го ноября 2023 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь France (TBL) и Brazil (TBL) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба France (TBL).



France (TBL) — Brazil (TBL) (16-го ноября 2023 года), ставки и коэффициенты

France (TBL)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб France (TBL) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Brazil (TBL)

В прошлом матче баскетбольный клуб Brazil (TBL) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Brazil (TBL) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Brazil (TBL) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч France (TBL) — Brazil (TBL) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча France (TBL) — Brazil (TBL) пройдет 16-го ноября 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 06:45 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

France (TBL) — Brazil (TBL): хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб France (TBL) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб France (TBL) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях France (TBL) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба France (TBL) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Brazil (TBL) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Brazil (TBL) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Brazil (TBL) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Brazil (TBL) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ France (TBL) — Brazil (TBL). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб France (TBL) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба France (TBL) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба France (TBL) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Brazil (TBL) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Brazil (TBL) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Brazil (TBL) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.