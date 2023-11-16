Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме 16.11.2023

16.11.2023 в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зура Ткемаладзе , а противостоять в этом поединке будет Дэниел Кхазиме.



Судья теннисного матча Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16.11.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Зура Ткемаладзе имеет четыре победы, то Дэниел Кхазиме может похвастаться лишь двумя победами.



Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 16.11.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Зура Ткемаладзе

Так как Зура Ткемаладзе выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Зура Ткемаладзе снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Зура Ткемаладзе, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Зура Ткемаладзе чем-то удивить, пока не ясно.



Дэниел Кхазиме

На этом турнире Дэниел Кхазиме выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Дэниел Кхазиме снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Дэниел Кхазиме чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Дэниел Кхазиме уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Дэниел Кхазиме зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме 16.11.2023

Зура Ткемаладзе

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Зура Ткемаладзе, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Зура Ткемаладзе уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Зура Ткемаладзе старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Зура Ткемаладзе, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Зура Ткемаладзе не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Зура Ткемаладзе все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Зура Ткемаладзе точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Дэниел Кхазиме

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Дэниел Кхазиме хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Дэниел Кхазиме никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Дэниел Кхазиме сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Дэниел Кхазиме всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Зура Ткемаладзе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Дэниел Кхазиме в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Зура Ткемаладзе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Дэниел Кхазиме сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Зура Ткемаладзе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зура Ткемаладзе — Дэниел Кхазиме. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Зура Ткемаладзе и Дэниел Кхазиме. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Зура Ткемаладзе и для Дэниел Кхазиме, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.