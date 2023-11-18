«Коди Дэвис (США)» – «Эдуардо Энрике (Бра)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18-го ноября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Коди Дэвис (США) — Эдуардо Энрике (Бра). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Коди Дэвис (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 18-го ноября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Коди Дэвис (США) — Эдуардо Энрике (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Коди Дэвис (США) — Эдуардо Энрике (Бра):

победа Коди Дэвис (США) – 1.62, ничья – 50, победа Эдуардо Энрике (Бра) – 2.29

Прогноз на матч Коди Дэвис (США) – Эдуардо Энрике (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го ноября 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.62 окажутся выигрышными, если Коди Дэвис (США) станет победителем боя. Если выиграет Эдуардо Энрике (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.29.

История личных встреч

В свои 32 года Коди Дэвис (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Коди Дэвис (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Коди Дэвис (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Коди Дэвис (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Коди Дэвис (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Эдуардо Энрике (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эдуардо Энрике (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эдуардо Энрике (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эдуардо Энрике (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эдуардо Энрике (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Коди Дэвис (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Коди Дэвис (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Коди Дэвис (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Коди Дэвис (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Коди Дэвис (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Коди Дэвис (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Эдуардо Энрике (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эдуардо Энрике (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эдуардо Энрике (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эдуардо Энрике (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эдуардо Энрике (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эдуардо Энрике (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эдуардо Энрике (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Коди Дэвис (США) – Эдуардо Энрике (Бра) 18.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Коди Дэвис (США) и Эдуардо Энрике (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Коди Дэвис (США) и Эдуардо Энрике (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Коди Дэвис (США) и Эдуардо Энрике (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Коди Дэвис (США) и Эдуардо Энрике (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Коди Дэвис (США) будет намного сильнее, чем Эдуардо Энрике (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Титульный бой Коди Дэвис (США) — Эдуардо Энрике (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Эдуардо Энрике (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Коди Дэвис (США)

Так как Коди Дэвис (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Коди Дэвис (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Коди Дэвис (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Коди Дэвис (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эдуардо Энрике (Бра)

Последний раз Эдуардо Энрике (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Эдуардо Энрике (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Эдуардо Энрике (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Эдуардо Энрике (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Эдуардо Энрике (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Эдуардо Энрике (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Коди Дэвис (США) — Эдуардо Энрике (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го ноября 2023 года

Никто не сомневается, что Коди Дэвис (США) намного сильнее, чем Эдуардо Энрике (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Коди Дэвис (США) легко справится с таким соперником, как Эдуардо Энрике (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.