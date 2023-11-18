«Мирафзал Ахтамов (Узб)» – «Кит Доусон (США)». 18.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18-го ноября состоится интересный поединок Мирафзал Ахтамов (Узб) — Кит Доусон (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 06:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 06:00 по московскому времени Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мирафзал Ахтамов (Узб).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мирафзал Ахтамов (Узб) — Кит Доусон (США):

победа Мирафзал Ахтамов (Узб) – 1.23, ничья – 60, победа Кит Доусон (США) – 4.085

Прогноз на матч Мирафзал Ахтамов (Узб) – Кит Доусон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го ноября :

По коэффициенту 1.23 ставить на то, что выиграет Мирафзал Ахтамов (Узб) не очень выгодно, а вот Кит Доусон (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.085.

История личных встреч

В свои 32 года Мирафзал Ахтамов (Узб) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мирафзал Ахтамов (Узб) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мирафзал Ахтамов (Узб) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мирафзал Ахтамов (Узб) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мирафзал Ахтамов (Узб) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Кит Доусон (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кит Доусон (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кит Доусон (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кит Доусон (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кит Доусон (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Мирафзал Ахтамов (Узб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Мирафзал Ахтамов (Узб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Мирафзал Ахтамов (Узб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Мирафзал Ахтамов (Узб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Мирафзал Ахтамов (Узб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Кит Доусон (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Кит Доусон (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Кит Доусон (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Кит Доусон (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Кит Доусон (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Мирафзал Ахтамов (Узб) – Кит Доусон (США) 18.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Мирафзал Ахтамов (Узб) и Кит Доусон (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Мирафзал Ахтамов (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Кит Доусон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мирафзал Ахтамов (Узб).

На чемпионский бой Мирафзал Ахтамов (Узб) — Кит Доусон (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кит Доусон (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мирафзал Ахтамов (Узб)

Мирафзал Ахтамов (Узб) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Мирафзал Ахтамов (Узб) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Мирафзал Ахтамов (Узб) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Мирафзал Ахтамов (Узб) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Мирафзал Ахтамов (Узб) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Кит Доусон (США)

Никаких высот Кит Доусон (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Кит Доусон (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Кит Доусон (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Кит Доусон (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Мирафзал Ахтамов (Узб) — Кит Доусон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Мирафзал Ахтамов (Узб) — Кит Доусон (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Мирафзал Ахтамов (Узб) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Мирафзал Ахтамов (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Кит Доусон (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мирафзал Ахтамов (Узб).