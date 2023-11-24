«Андрей Аугусто (Бра)» – «Жилберто Соуза (Бра)». 24.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24.11.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Андрей Аугусто (Бра) — Жилберто Соуза (Бра). На ринге его участники появятся в 03:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Андрей Аугусто (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 24.11.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Андрей Аугусто (Бра) — Жилберто Соуза (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Аугусто (Бра) — Жилберто Соуза (Бра):

победа Андрей Аугусто (Бра) – 1.43, ничья – 50, победа Жилберто Соуза (Бра) – 2.808

Прогноз на матч Андрей Аугусто (Бра) – Жилберто Соуза (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.11.2023 :

Букмекерские конторы на бой Андрей Аугусто (Бра) — Жилберто Соуза (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.43 и 2.808.

История личных встреч

На профессиональном ринге Андрей Аугусто (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Андрей Аугусто (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Андрей Аугусто (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Андрей Аугусто (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Андрей Аугусто (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Жилберто Соуза (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Жилберто Соуза (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Жилберто Соуза (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Жилберто Соуза (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Жилберто Соуза (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Андрей Аугусто (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Андрей Аугусто (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Андрей Аугусто (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Андрей Аугусто (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Андрей Аугусто (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Андрей Аугусто (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Жилберто Соуза (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Жилберто Соуза (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Жилберто Соуза (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Жилберто Соуза (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Жилберто Соуза (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Андрей Аугусто (Бра) – Жилберто Соуза (Бра) 24.11.23

Появление на ринге таких бойцов, как Андрей Аугусто (Бра) и Жилберто Соуза (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Андрей Аугусто (Бра) и Жилберто Соуза (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Андрей Аугусто (Бра) и Жилберто Соуза (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Андрей Аугусто (Бра) легко справится с таким соперником, как Жилберто Соуза (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Андрей Аугусто (Бра) в данный момент сильнее, нежели Жилберто Соуза (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Андрей Аугусто (Бра)

На самом деле Андрей Аугусто (Бра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Андрей Аугусто (Бра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Андрей Аугусто (Бра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Андрей Аугусто (Бра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Андрей Аугусто (Бра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Жилберто Соуза (Бра)

На данный момент Жилберто Соуза (Бра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Жилберто Соуза (Бра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Жилберто Соуза (Бра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Жилберто Соуза (Бра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Жилберто Соуза (Бра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Андрей Аугусто (Бра) — Жилберто Соуза (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.11.2023

Вряд ли Андрей Аугусто (Бра) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Жилберто Соуза (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Андрей Аугусто (Бра) и Жилберто Соуза (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.