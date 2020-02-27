Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке: кто пройдет в следующий раунд?

Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке (28-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

28-го февраля 2020 года в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зеинеп Сонмез , а противостоять в этом поединке будет Мелани Стокке.



28-го февраля 2020 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 10:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Зеинеп Сонмез может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке:

В 10:00 по Москве Зеинеп Сонмез выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мелани Стокке. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28-го февраля 2020 года. Зеинеп Сонмез не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Зеинеп Сонмез

Этот турнир Зеинеп Сонмез проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Зеинеп Сонмез может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Зеинеп Сонмез однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Зеинеп Сонмез имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Зеинеп Сонмез левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Зеинеп Сонмез хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мелани Стокке

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мелани Стоккев шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мелани Стокке играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мелани Стокке держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мелани Стокке демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мелани Стокке находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке 28-го февраля 2020 года

Зеинеп Сонмез

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Зеинеп Сонмез выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Зеинеп Сонмез всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Зеинеп Сонмез уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Зеинеп Сонмез занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Зеинеп Сонмез больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Зеинеп Сонмез имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Мелани Стокке

В этом сезоне Мелани Стокке не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Мелани Стокке сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Мелани Стокке допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Мелани Стокке допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Мелани Стокке демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Зеинеп Сонмез имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Мелани Стокке в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Зеинеп Сонмез превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Мелани Стокке сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Зеинеп Сонмез гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зеинеп Сонмез — Мелани Стокке. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Зеинеп Сонмез и Мелани Стокке сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Зеинеп Сонмез, и Мелани Стокке будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-248831-aydan-makhyu-igor-siysling-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-27-02-20/