«Роман Огульчанский (Укр)» – «Михаил Егоров (Рос)». 24.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24 ноября состоится интересный поединок Роман Огульчанский (Укр) — Михаил Егоров (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Роман Огульчанский (Укр) обладает несколькими чемпионскими титулами и 24 ноября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Михаил Егоров (Рос), так что вряд ли в 20:20 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Огульчанский (Укр) — Михаил Егоров (Рос):

победа Роман Огульчанский (Укр) – 1.81, ничья – 50, победа Михаил Егоров (Рос) – 1.96

Прогноз на матч Роман Огульчанский (Укр) – Михаил Егоров (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 ноября :

Букмекерские конторы на бой Роман Огульчанский (Укр) — Михаил Егоров (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.81 и 1.96.

История личных встреч

На данный момент Роман Огульчанский (Укр) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Роман Огульчанский (Укр) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Роман Огульчанский (Укр) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Роман Огульчанский (Укр) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Михаил Егоров (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Михаил Егоров (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Михаил Егоров (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Михаил Егоров (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Михаил Егоров (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Роман Огульчанский (Укр) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Роман Огульчанский (Укр) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Роман Огульчанский (Укр) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Роман Огульчанский (Укр) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Роман Огульчанский (Укр) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Михаил Егоров (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Михаил Егоров (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Михаил Егоров (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Михаил Егоров (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Михаил Егоров (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Михаил Егоров (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Роман Огульчанский (Укр) – Михаил Егоров (Рос) 24.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Роман Огульчанский (Укр) и Михаил Егоров (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Роман Огульчанский (Укр) и Михаил Егоров (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Роман Огульчанский (Укр) и Михаил Егоров (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Роман Огульчанский (Укр) и Михаил Егоров (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Роман Огульчанский (Укр) и Михаил Егоров (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Роман Огульчанский (Укр) сейчас находится на пике формы, так что Михаил Егоров (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Роман Огульчанский (Укр).

На чемпионский бой Роман Огульчанский (Укр) — Михаил Егоров (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Михаил Егоров (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Роман Огульчанский (Укр)

Свою самую выдающуюся победу Роман Огульчанский (Укр) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Роман Огульчанский (Укр) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Роман Огульчанский (Укр) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Роман Огульчанский (Укр) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Роман Огульчанский (Укр) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Михаил Егоров (Рос)

В своей карьере Михаил Егоров (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Михаил Егоров (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Михаил Егоров (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Михаил Егоров (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Роман Огульчанский (Укр) — Михаил Егоров (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 ноября

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Роман Огульчанский (Укр) — Михаил Егоров (Рос) собираются ставить на то, что сильнее будет Роман Огульчанский (Укр), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Роман Огульчанский (Укр) и Михаил Егоров (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.