Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг: снова ждем результативной игры

Прогноз и ставка на матч Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг 24 ноября

24 ноября в 05:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Юта Шимизу , а противостоять в этом поединке будет Чак Лам Колман Вонг.



Так как Юта Шимизу в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Чак Лам Колман Вонг, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 24 ноября. Но, доказать обратное Юта Шимизу все же сможет в 05:05 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг:

Юта Шимизу имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 24 ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Чак Лам Колман Вонг. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 05:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Юта Шимизу имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Юта Шимизу

В этом сезоне Юта Шимизу показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Юта Шимизу сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Юта Шимизу еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Юта Шимизу обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Юта Шимизу играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Юта Шимизу любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Чак Лам Колман Вонг

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Чак Лам Колман Вонг в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Чак Лам Колман Вонг уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Чак Лам Колман Вонг уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Чак Лам Колман Вонг обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг (24 ноября), ставки и коэффициенты

Юта Шимизу

На данном турнире Юта Шимизу выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Юта Шимизу выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Юта Шимизу допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Юта Шимизу особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Юта Шимизу, это умение играть на травяных кортах.

Чак Лам Колман Вонг

На этом турнире Чак Лам Колман Вонг играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чак Лам Колман Вонг какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чак Лам Колман Вонг уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чак Лам Колман Вонг много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чак Лам Колман Вонг сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чак Лам Колман Вонг не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг: снова ждем результативной игры

Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Юта Шимизу имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чак Лам Колман Вонг хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Юта Шимизу. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чак Лам Колман Вонг умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Юта Шимизу довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чак Лам Колман Вонг вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Юта Шимизу.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юта Шимизу — Чак Лам Колман Вонг. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Юта Шимизу и Чак Лам Колман Вонг. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Юта Шимизу и для Чак Лам Колман Вонг, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.