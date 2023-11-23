Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.11.23)

Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас (24.11.2023), ставки и коэффициенты

24.11.2023 в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Роберто Баутиста-Агут , а противостоять в этом поединке будет Алехандро Моро Канас.



Так как Роберто Баутиста-Агут в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Алехандро Моро Канас, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 24.11.2023. Но, доказать обратное Роберто Баутиста-Агут все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас, которая пройдет 24.11.2023 в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 13:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Роберто Баутиста-Агут

Этот турнир Роберто Баутиста-Агут проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Роберто Баутиста-Агут может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Роберто Баутиста-Агут однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Роберто Баутиста-Агут имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Роберто Баутиста-Агут левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Роберто Баутиста-Агут хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Алехандро Моро Канас

Нынешняя форма, которую демонстрирует Алехандро Моро Канас еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Алехандро Моро Канас постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Алехандро Моро Канас пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Алехандро Моро Канас не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Алехандро Моро Канас не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.11.23)

Роберто Баутиста-Агут

На данном турнире Роберто Баутиста-Агут выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Роберто Баутиста-Агут выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Роберто Баутиста-Агут допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Роберто Баутиста-Агут особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Роберто Баутиста-Агут, это умение играть на травяных кортах.

Алехандро Моро Канас

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Алехандро Моро Канас хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Алехандро Моро Канас никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Алехандро Моро Канас сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Алехандро Моро Канас всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Роберто Баутиста-Агут и Алехандро Моро Канас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Роберто Баутиста-Агут и Алехандро Моро Канас из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Алехандро Моро Канас относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Алехандро Моро Канас проводит второй или третий матч. А вот Роберто Баутиста-Агут как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Роберто Баутиста-Агут, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Роберто Баутиста-Агут без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Роберто Баутиста-Агут вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роберто Баутиста-Агут — Алехандро Моро Канас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Роберто Баутиста-Агут и Алехандро Моро Канас. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Роберто Баутиста-Агут и для Алехандро Моро Канас, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.