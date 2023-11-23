«Сафиулла Хусейни (Шве)» – «Абдулазиз Хусейн (Шве)». 25.11.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 25-го ноября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сафиулла Хусейни (Шве) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 25-го ноября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве):

победа Сафиулла Хусейни (Шве) – 0, ничья – 0, победа Абдулазиз Хусейн (Шве) – 0

Прогноз на матч Сафиулла Хусейни (Шве) – Абдулазиз Хусейн (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го ноября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Сафиулла Хусейни (Шве) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Абдулазиз Хусейн (Шве) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Сафиулла Хусейни (Шве) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Сафиулла Хусейни (Шве) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Сафиулла Хусейни (Шве) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Сафиулла Хусейни (Шве) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Абдулазиз Хусейн (Шве) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Абдулазиз Хусейн (Шве) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Абдулазиз Хусейн (Шве) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Абдулазиз Хусейн (Шве) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Абдулазиз Хусейн (Шве) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Сафиулла Хусейни (Шве) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Сафиулла Хусейни (Шве) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Сафиулла Хусейни (Шве) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Сафиулла Хусейни (Шве) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Сафиулла Хусейни (Шве) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Сафиулла Хусейни (Шве) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Абдулазиз Хусейн (Шве) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Абдулазиз Хусейн (Шве) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Абдулазиз Хусейн (Шве) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Абдулазиз Хусейн (Шве) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Абдулазиз Хусейн (Шве) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Абдулазиз Хусейн (Шве) должен задуматься о своей обороне.

Сафиулла Хусейни (Шве) – Абдулазиз Хусейн (Шве) 25.11.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сафиулла Хусейни (Шве) и Абдулазиз Хусейн (Шве). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Сафиулла Хусейни (Шве) и Абдулазиз Хусейн (Шве). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Сафиулла Хусейни (Шве) и Абдулазиз Хусейн (Шве) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Сафиулла Хусейни (Шве) и Абдулазиз Хусейн (Шве) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Сафиулла Хусейни (Шве) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Абдулазиз Хусейн (Шве).

Сафиулла Хусейни (Шве)

Так как Сафиулла Хусейни (Шве) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Сафиулла Хусейни (Шве) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Сафиулла Хусейни (Шве) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Сафиулла Хусейни (Шве) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Абдулазиз Хусейн (Шве)

В данный момент Абдулазиз Хусейн (Шве) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Абдулазиз Хусейн (Шве) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Абдулазиз Хусейн (Шве) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Абдулазиз Хусейн (Шве) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го ноября 2023 года

На титульный бой Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Сафиулла Хусейни (Шве) — Абдулазиз Хусейн (Шве) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сафиулла Хусейни (Шве) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.