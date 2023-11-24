Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян. Прогноз, ставки на матч (24.11.23)

24.11.2023 в 23:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алан Фернандо Рубио Фиеррос , а противостоять в этом поединке будет Валерио Абоян.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 24.11.2023, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 23:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Алан Фернандо Рубио Фиеррос, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24.11.2023 откроет его противостояние Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:30 по МСК, то есть до начала игры. Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Валерио Абоян может гордиться семью победами, а вот Алан Фернандо Рубио Фиеррос имеет только пять выигранных встреч.

Алан Фернандо Рубио Фиеррос

В этом сезоне Алан Фернандо Рубио Фиеррос имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Алан Фернандо Рубио Фиеррос может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Алан Фернандо Рубио Фиеррос еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Валерио Абоян

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Валерио Абоян на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Валерио Абоян демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Валерио Абоян имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Валерио Абоян намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Валерио Абоян не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Валерио Абоян будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Валерио Абоян и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Валерио Абоян умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян 24.11.2023

Алан Фернандо Рубио Фиеррос

Несмотря на внушительный возраст, Алан Фернандо Рубио Фиеррос демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Алан Фернандо Рубио Фиеррос гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Алан Фернандо Рубио Фиеррос обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Алан Фернандо Рубио Фиеррос снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Алан Фернандо Рубио Фиеррос может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Валерио Абоян

Валерио Абоян лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Валерио Абоян играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Валерио Абоян начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Валерио Абоян выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Валерио Абоян сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян: снова ждем результативной игры

Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алан Фернандо Рубио Фиеррос имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Валерио Абоян хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алан Фернандо Рубио Фиеррос. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Валерио Абоян умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алан Фернандо Рубио Фиеррос довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Валерио Абоян вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алан Фернандо Рубио Фиеррос.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алан Фернандо Рубио Фиеррос — Валерио Абоян. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Алан Фернандо Рубио Фиеррос и Валерио Абоян.

