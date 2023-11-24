«Давид Бенавидес (США)» – «Деметриус Андраде (США)». 26.11.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 26 ноября состоится интересный поединок Давид Бенавидес (США) — Деметриус Андраде (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Давид Бенавидес (США) — Деметриус Андраде (США) пройдет 26 ноября, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Давид Бенавидес (США) имеет две победы нокаутом, а Деметриус Андраде (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Давид Бенавидес (США) — Деметриус Андраде (США):

победа Давид Бенавидес (США) – 0, ничья – 0, победа Деметриус Андраде (США) – 0

Прогноз на матч Давид Бенавидес (США) – Деметриус Андраде (США) Бои, титульный бой, 26 ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Давид Бенавидес (США) не очень выгодно, а вот Деметриус Андраде (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Давид Бенавидес (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Давид Бенавидес (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Давид Бенавидес (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Давид Бенавидес (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Давид Бенавидес (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Деметриус Андраде (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Деметриус Андраде (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Деметриус Андраде (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Деметриус Андраде (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Деметриус Андраде (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Давид Бенавидес (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Давид Бенавидес (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Давид Бенавидес (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Давид Бенавидес (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Давид Бенавидес (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Деметриус Андраде (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Деметриус Андраде (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Деметриус Андраде (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Деметриус Андраде (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Деметриус Андраде (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Деметриус Андраде (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Деметриус Андраде (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Давид Бенавидес (США) – Деметриус Андраде (США) 26.11.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Давид Бенавидес (США) и Деметриус Андраде (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Давид Бенавидес (США) и Деметриус Андраде (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Давид Бенавидес (США) и Деметриус Андраде (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Давид Бенавидес (США) и Деметриус Андраде (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Давид Бенавидес (США) и Деметриус Андраде (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Давид Бенавидес (США) будет намного сильнее, чем Деметриус Андраде (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Давид Бенавидес (США) и Деметриус Андраде (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Деметриус Андраде (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Давид Бенавидес (США)

Как бы Давид Бенавидес (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Давид Бенавидес (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Давид Бенавидес (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Давид Бенавидес (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Давид Бенавидес (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Деметриус Андраде (США)

Уже несколько лет Деметриус Андраде (США) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Деметриус Андраде (США) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Деметриус Андраде (США) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Давид Бенавидес (США) — Деметриус Андраде (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 26 ноября

Никто не сомневается, что Давид Бенавидес (США) намного сильнее, чем Деметриус Андраде (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Давид Бенавидес (США) легко справится с таким соперником, как Деметриус Андраде (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.