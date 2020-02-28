Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси. Прогноз, ставки на матч (28.02.20)

28.02.2020 в 18:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Грузии, в котором на своей площадке местный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе примет соперника по национальному первенству ТГМУ Тбилиси.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Учебный университет Гурама Таварткиладзе и ТГМУ Тбилиси. Оно пройдет 28.02.2020, так что можно не сомневаться, что в 18:45 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 28.02.2020 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 18:45 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе, одержав семь побед.

Учебный университет Гурама Таварткиладзе

В этом сезоне баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Учебный университет Гурама Таварткиладзе вообще лидирует в чемпионате.



ТГМУ Тбилиси

Президент баскетбольного клуба ТГМУ Тбилиси ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба ТГМУ Тбилиси сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Грузии, Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси, запланированного на 28.02.2020. На площадке игроки обеих команд появятся в 18:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Учебный университет Гурама Таварткиладзе и ТГМУ Тбилиси предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Учебный университет Гурама Таварткиладзе.



Прогноз и ставка на матч Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси 28.02.2020

Учебный университет Гурама Таварткиладзе

Сейчас баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Учебный университет Гурама Таварткиладзе вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

ТГМУ Тбилиси

В прошлом месяце баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси, который должен пройти 28.02.2020 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Учебный университет Гурама Таварткиладзе показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Учебный университет Гурама Таварткиладзе и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером ТГМУ Тбилиси показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Учебный университет Гурама Таварткиладзе — ТГМУ Тбилиси. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Учебный университет Гурама Таварткиладзе лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Учебный университет Гурама Таварткиладзе гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Учебный университет Гурама Таварткиладзе все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба ТГМУ Тбилиси не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб ТГМУ Тбилиси уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба ТГМУ Тбилиси очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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