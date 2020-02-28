Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе. Прогноз, ставки на матч (28.02.20)

28 февраля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Джеффреи Джон Волф , а противостоять в этом поединке будет Седрик-Марсель Штебе.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28 февраля, а его начало по МСК будет в 22:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Джеффреи Джон Волф. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

28 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 22:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Седрик-Марсель Штебе, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Седрик-Марсель Штебе выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Джеффреи Джон Волф

Джеффреи Джон Волф отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Джеффреи Джон Волф проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Джеффреи Джон Волф проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Джеффреи Джон Волф играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Джеффреи Джон Волф больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Седрик-Марсель Штебе

Нынешняя форма, которую демонстрирует Седрик-Марсель Штебе еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Седрик-Марсель Штебе постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Седрик-Марсель Штебе пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Седрик-Марсель Штебе не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Седрик-Марсель Штебе не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе 28 февраля

Джеффреи Джон Волф

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джеффреи Джон Волф выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джеффреи Джон Волф всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джеффреи Джон Волф уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джеффреи Джон Волф занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джеффреи Джон Волф больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джеффреи Джон Волф имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Седрик-Марсель Штебе

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Седрик-Марсель Штебе все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Седрик-Марсель Штебе сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Седрик-Марсель Штебе все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Седрик-Марсель Штебе предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джеффреи Джон Волф и Седрик-Марсель Штебе. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джеффреи Джон Волф и Седрик-Марсель Штебе встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джеффреи Джон Волф и Седрик-Марсель Штебе довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джеффреи Джон Волф и Седрик-Марсель Штебе подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Джеффреи Джон Волф и Седрик-Марсель Штебе из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Седрик-Марсель Штебе относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Седрик-Марсель Штебе проводит второй или третий матч. А вот Джеффреи Джон Волф как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Джеффреи Джон Волф, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Джеффреи Джон Волф без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Джеффреи Джон Волф вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеффреи Джон Волф — Седрик-Марсель Штебе. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Джеффреи Джон Волф и Седрик-Марсель Штебе. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Джеффреи Джон Волф и для Седрик-Марсель Штебе, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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