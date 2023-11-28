Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.23)

Прогноз и ставка на матч Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра 29.11.2023

29.11.2023 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Капурро Таборда/Эстэйбл , а противостоять в этом поединке будет Мелихени Родригес Альвес/Сиерра.



Буквально несколько дней назад Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра играли свои матчи, а теперь уже 29.11.2023 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Капурро Таборда/Эстэйбл имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

29.11.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Мелихени Родригес Альвес/Сиерра, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Мелихени Родригес Альвес/Сиерра выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Капурро Таборда/Эстэйбл

Капурро Таборда/Эстэйбл, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Капурро Таборда/Эстэйбл может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Капурро Таборда/Эстэйбл входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Капурро Таборда/Эстэйбл еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Капурро Таборда/Эстэйбл сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Мелихени Родригес Альвес/Сиерра

Нынешняя форма, которую демонстрирует Мелихени Родригес Альвес/Сиерра еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Мелихени Родригес Альвес/Сиерра постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Мелихени Родригес Альвес/Сиерра пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Мелихени Родригес Альвес/Сиерра не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Мелихени Родригес Альвес/Сиерра не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.11.23)

Капурро Таборда/Эстэйбл

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Капурро Таборда/Эстэйбл проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Капурро Таборда/Эстэйбл в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Капурро Таборда/Эстэйбл больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Капурро Таборда/Эстэйбл уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Мелихени Родригес Альвес/Сиерра

Этот сезон Мелихени Родригес Альвес/Сиерра проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Мелихени Родригес Альвес/Сиерра снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Мелихени Родригес Альвес/Сиерра слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Мелихени Родригес Альвес/Сиерра допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра: соперники не будут долго запрягать

Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Капурро Таборда/Эстэйбл имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мелихени Родригес Альвес/Сиерра хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Капурро Таборда/Эстэйбл. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мелихени Родригес Альвес/Сиерра умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Капурро Таборда/Эстэйбл довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мелихени Родригес Альвес/Сиерра вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Капурро Таборда/Эстэйбл.

СЕГОДНЯ МАТЧ Капурро Таборда/Эстэйбл — Мелихени Родригес Альвес/Сиерра. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Капурро Таборда/Эстэйбл и Мелихени Родригес Альвес/Сиерра проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.